Berek: Poľsko zatiaľ nevie ako zaviesť manželstvá rovnakého pohlavia
Najvyšší správny súd v druhej polovici marca zrušil rozhodnutia odmietajúce zápis zahraničného sobášneho listu poľských občanov rovnakého pohlavia do registra a nariadil jeho zápis do 30 dní.
Autor TASR
Varšava 13. apríla (TASR) - Zavedenie zmien, ktoré súvisia s marcovým rozhodnutím Najvyššieho správneho súdu (NSA) Poľska o registrácii manželstiev osôb rovnakého pohlavia uzavretých v zahraničí je právne zložité a zatiaľ bez konkrétneho riešenia. V pondelok to uviedol minister pre dohľad nad implementáciou vládnej politiky Maciej Berek. Podľa agentúry PAP o tom informuje varšavský spravodajca TASR.
Najvyšší správny súd v druhej polovici marca zrušil rozhodnutia odmietajúce zápis zahraničného sobášneho listu poľských občanov rovnakého pohlavia do registra a nariadil jeho zápis do 30 dní.
Berek povedal, že bez zmien zákonov je prijatie vykonávacieho nariadenia problematické, keďže by mohlo spôsobiť nejasnosti v právnych účinkoch a právach dotknutých osôb. Dodal, že riešenie musí byť systémovo aj politicky priechodné, pričom jeho podoba zatiaľ nie je známa.
Ministerstvá digitalizácie a vnútra pracujú na úprave vyhlášky o matrikách, ktorá by nahradila označenia „žena“ a „muž“ pojmami „prvý manžel“ a „druhý manžel“ a umožnila by zápis takýchto sobášov.
V roku 2023 NSA požiadal o výklad Súdny dvor Európskej únie, ktorý v novembri 2025 rozhodol, že členské štáty musia uznať manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v iných krajinách Únie. Následne sa prípad vrátil na poľský súd.
Najvyšší správny súd v druhej polovici marca zrušil rozhodnutia odmietajúce zápis zahraničného sobášneho listu poľských občanov rovnakého pohlavia do registra a nariadil jeho zápis do 30 dní.
Berek povedal, že bez zmien zákonov je prijatie vykonávacieho nariadenia problematické, keďže by mohlo spôsobiť nejasnosti v právnych účinkoch a právach dotknutých osôb. Dodal, že riešenie musí byť systémovo aj politicky priechodné, pričom jeho podoba zatiaľ nie je známa.
Ministerstvá digitalizácie a vnútra pracujú na úprave vyhlášky o matrikách, ktorá by nahradila označenia „žena“ a „muž“ pojmami „prvý manžel“ a „druhý manžel“ a umožnila by zápis takýchto sobášov.
V roku 2023 NSA požiadal o výklad Súdny dvor Európskej únie, ktorý v novembri 2025 rozhodol, že členské štáty musia uznať manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v iných krajinách Únie. Následne sa prípad vrátil na poľský súd.