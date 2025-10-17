< sekcia Zahraničie
Berlín a Ankara sa dohodli na posilnení spolupráce v boji proti krízam
Fidan zasa vyzval Nemecko, aby podporilo pokrok v modernizácii režimu colnej únie medzi Tureckom a EÚ a v požiadavkách na liberalizáciu vízového styku.
Autor TASR
Istanbul 17. októbra (TASR) - Nemecko a Turecko sa dohodli na posilnení spolupráce v boji proti medzinárodným krízam, a to najmä v Pásme Gazy, na Ukrajine a v Sýrii, oznámili v piatok po rokovaniach v Ankare ministri zahraničných vecí oboch krajín - Johann Wadephul a Hakan Fidan. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.
„Verím, že úzka koordinácia medzi Tureckom a Nemeckom môže rozhodujúcim spôsobom prispieť k budúcnosti,“ povedal Wadephul na spoločnej tlačovej konferencii so svojím tureckým rezortným kolegom s odvolaním sa na Spojenými štátmi podporovaný mierový plán pre Gazu. Ocenil zároveň zaangažovanosť Ankary v tejto iniciatíve a jej vplyv na palestínske militantné hnutie Hamas.
Fidan uviedol, že Ankara je pripravená pripojiť sa k mierovým a infraštruktúrnym misiám zahrnutým v pláne pre Gazu, ktorého detaily zostávajú doposiaľ nejasné, píše DPA.
Šéf tureckej diplomacie zároveň dodal, že Hamas v súčasnosti nemá dostatok zdrojov na vyzdvihnutie ostatkov nezvestných izraelských rukojemníkov, čo je sporný bod, keďže Hamas uviedol, že ich bez ťažkej techniky nedokáže odovzdať v lehote uvedenej v dohode o prímerí.
Pokiaľ ide o snahu Turecka o členstvo v Európskej únii, Wadephul potvrdil podporu Nemecka za predpokladu, že Ankara pokročí v reformách, najmä v oblasti ľudských práv. „Pre mňa je dôležité vidieť skutočnú politickú vôľu Turecka vážne sa pohnúť smerom k Európskej únii,“ povedal.
Fidan zasa vyzval Nemecko, aby podporilo pokrok v modernizácii režimu colnej únie medzi Tureckom a EÚ a v požiadavkách na liberalizáciu vízového styku.
Wadephul ešte počas letu do tureckého hlavného mesta uviedol, že Berlín môže zohrať kľúčovú úlohu pri obnovení vzťahov medzi Izraelom a Tureckom po mierovej dohode v Gaze, pripomína DPA.
Vyzval tiež Turecko, aby využilo svoje dobré vzťahy s Hamasom a vyvinulo na hnutie tlak, aby implementovalo americký mierový plán pre Pásmo Gazy.
Wadephul pripomenul, že vzťahy medzi Izraelom a Tureckom sa výrazne zhoršili od útokov Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, ktoré následne vyvolali vojnu v palestínskej pobrežnej enkláve. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan opakovane obvinil Izrael z genocídy v Gaze a nariadil zmrazenie obchodných vzťahov medzi oboma krajinami.
