Berlín a Londýn: Návšteva kráľa v Nemecku je znak pevnosti vzťahov

Berlín/Londýn 1. apríla (TASR) - Trojdňová návšteva britského kráľa Karola III. v Nemecku, ktorú spoločne s manželkou Kamilou zavŕšil v piatok, predstavuje podľa pozorovateľov v Berlíne i Londýne významný signál o pretrvávajúcej pevnosti britsko-nemeckých vzťahov. TASR informuje na základe sobotnej správy agentúry AP.



Jens Zimmermann zo stredoľavej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) uviedol, že Karol III., ktorý mal ako prvý monarcha vo štvrtok prejav v nemeckom Spolkovom sneme, vyslal "jasný signál", keď časť svojej reči predniesol v nemčine. "(Jeho) prejav v Bundestagu bol prijatý veľmi dobre," povedal Zimmermann pre AP. "Bolo to omnoho politickejšie, než by ste boli očakávali. Bolo to veľmi spájajúce...," zhodnotil.



Britský monarcha v príhovore k členom dolnej komory parlamentu v Berlíne vyzdvihol vojenskú pomoc, ktorú Británia a Nemecko Kyjevu poskytujú v boji proti ruským inváznym silám.



Zimmermann konštatoval, že vyjadrenie Karola III., ktorý Berlín ocenil za prijatie mnohých utečencov z Ukrajiny, je možné vnímať aj ako nepriamu kritiku najnovších protiutečeneckých praktík britskej vlády. Dodal, že hoci kráľ nemôže priamo zasahovať do britskej politiky, je "mäkkou silou", ktorú netreba podceňovať.



Bronwen Maddoxová z politologického inštitútu Chatham House so sídlom v Londýne zase poukázala na dôležitosť osobných stretnutí svetových lídrov, ktorá sa potvrdila najmä po pandémii koronavírusu. Ako povedala, stretnutia tvárou v tvár sú významné hlavne pre predstaviteľov štátov, pretože tí bývajú neraz veľmi izolovaní.



Michael Kruse, nemecký poslanec Slobodnej demokratickej strany (FDP), ktorý je rovnako ako Zimmermann členom nemecko-britskej parlamentnej skupiny, uviedol, že obe krajiny majú aj napriek brexitu naďalej mnohé spoločné ekonomické záujmy.



Britský monarcha bol prvým štátnym hosťom vôbec, ktorého na berlínskom letisku privítali s vojenskými poctami - salvou z 21 zbraní. Agentúra DPA poukazuje na srdečné privítanie britskej kráľovskej dvojice zo strany nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera a tiež na skutočnosť, že lietadlo Karola III. a Kamily pri odchode z Nemecka sprevádzalo stíhacie lietadlo Typhoon so salutujúcim pilotom.



"Mám rada Nemecko, je to (tu) veľmi milé. Je to moja štvrtá návšteva, veľmi sa mi tu páči," povedala Kamila novinárom v piatok počas návštevy základnej školy v meste Hamburg.