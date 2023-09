Berlín a Musk si vymenili názory o dotovaní lodí s migrantmi

Rím 30. septembra (TASR) - K zrážke názorov na sociálnej sieti X došlo v piatok medzi nemeckým ministerstvom zahraničných vecí a miliardárom Elonom Muskom. Dôvodom názorovej výmeny boli humanitárne lode riadené nemeckými mimovládnymi organizáciami, ktoré na mori zachraňujú migrantov a vozia ich do Talianska. Správu priniesla tlačová agentúra ANSA.



Musk, majiteľ sociálnej siete X predtým známej ako Twitter, zdieľal video zachytávajúce záchranné operácie týchto lodí, ktoré dotuje nemecká vláda a ktoré "vyzdvihujú ilegálnych migrantov na mori a vozia ich do Talianska".



Miliardár položil otázku: "Vedia o tom Nemci?"



Na účte nemeckého ministerstva zahraničných vecí v angličtine sa potom objavila odpoveď adresovaná priamo Muskovi. Uvádzalo sa v nej: "Áno, vedia a volá sa to záchrana životov."



Desať z 19 záchranných lodí mimovládnych organizácií v Stredozemnom mori sa plaví pod nemeckou vlajkou. Rím podľa agentúry ANSA vyhlasuje, že by tieto lode mali zachránených ľudí odvážať do Nemecka.