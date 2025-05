Berlín: Ak Rusko neprijme 30-dňové prímerie, Európa pripraví sankcie

Berlín 12. mája (TASR) - Nemecko varovalo, že čas, ktorý má Rusko na prijatie bezpodmienečného 30-dňového prímeria vo vojne na Ukrajine, sa kráti. Ak Moskva na prímerie nepristúpi do konca pondelka, môže znášať nové sankcie, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



V prípade, že Moskva prímerie neprijme, v Bruseli sa „spustia prípravy“ na uvalenie nových sankcií, uviedol hovorca nemeckej vlády v Berlíne. Štyria európski lídri vrátane nového kancelára Friedricha Merza vyzývali v Kyjeve cez víkend Rusko, aby prijalo prímerie, a umožnilo tak začatie mierových rokovaní.



„Ukrajinský prezident (Volodymyr Zelenskyj) dal jasne najavo, že je pripravený prijať prímerie,“ povedal hovorca nemeckej vlády. „Počas uplynulých dvoch týždňov urobil veľké ústupky... a teraz je na ruskej strane, aby na tieto návrhy reagovala a súhlasila so serióznymi politickými rokovaniami,“ doplnil.



Moskva podľa všetkého odmietla výzvu na okamžité a bezpodmienečné prímerie, píše AFP. Ruský prezident Vladimir Putin namiesto toho navrhol priame rokovania s Ukrajinou, ku ktorým by mohlo dôjsť 15. mája v Istanbule. Ukrajinský líder v nedeľu povedal, že je ochotný stretnúť sa s Putinom v Turecku „osobne“. Zelenskyj ešte pred tým stretnutie podmienil prijatím 30-dňového prímeria.



Hovorca v Berlíne podotkol, že rokovania sa môžu uskutočniť aj v prípade, že sa táto podmienka nesplní, no zdôraznil, že rozhodnutie je na Zelenskom. Hovorca tiež oznámil, že Nemecko je pripravené zúčastniť sa na týchto rokovaniach v Turecku, uviedol Reuters.