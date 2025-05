Berlín bude lobovať za svojich študentov na Harvardovej univerzite

Berlín 23. mája (TASR) - Nemecké ministerstvo zahraničných vecí bude so svojimi partnermi v Spojených štátoch rokovať v záujme nemeckých študentov na americkej Harvardovej univerzite, uviedol rezort nemeckej diplomacie v Berlíne prostredníctvom hovorcu. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



„Máme vedomosť o trojcifernom počte nemeckých študentov študujúcich na Harvarde, takže sa s našimi partnermi v USA rýchlo pustíme do diskusie o tom, aký to bude mať vplyv na nemeckých študentov,“ uviedlo ministerstvo.



„V týchto diskusiách tiež vyjadríme naše očakávania, že sa budú primerane zohľadňovať záujmy a obavy nemeckých študentov,“ dodal rezort diplomacie v Berlíne.



Trumova administratíva tejto najprestížnejšej univerzite v USA najnovšie zakázala prijímať zahraničných študentov. Cudzinci, ktorí tam už študujú, musia prestúpiť na iné univerzity, inak by prišli o svoj pobytový status v USA, spresňuje agentúra DPA.



Nemenovaný predstaviteľ amerického ministerstva školstva začiatkom mája uviedol, že Harvardova univerzita nezíska žiadne výskumné granty od federálnej vlády, dokým nesplní požiadavky administratívy prezidenta Donalda Trumpa.



Podľa agentúry AP ide eskaláciu Trumpovho sporu s touto prestížnou vzdelávacou inštitúciou. Ministerstvo školstva už rozhodlo o pozastavení federálnych grantov pre Harvard vo výške 2,2 miliardy dolárov a Trump sa tiež snaží vysokú školu zbaviť štatútu inštitúcie oslobodenej od daní.



Trump a jeho administratíva odôvodňujú svoj nátlak na Harvardovu a ďalšie univerzity tým, že ide o reakciu na údajne nekontrolovaný antisemitizmus a podporu palestínskej militantnej skupiny Hamas. Obvinenia prichádzajúce z Bieleho domu sú založené na kontroverziách a nepokojoch počas protestov proti vojne v Pásme Gazy, ktoré sa vlani konali na pôde viacerých univerzít a ich kampusov.



Trumpovi poradcovia tiež často vykresľujú americké univerzity ako bašty antikonzervatívnych síl a tento stav je podľa nich potrebné napraviť.



Zástupca hovorcu nemeckej vlády Sebastian Hille podľa DPA zdôraznil, že sloboda vedeckého bádania je kľúčová pre liberálnu spoločnosť. „Obmedzenia akademickej slobody sú obmedzeniami samotnej demokracie,“ upozornil.