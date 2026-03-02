< sekcia Zahraničie
Berlín chce z Blízkeho východu evakuovať deti, tehotné ženy a chorých
Obzvlášť zasiahnuté sú medzinárodné tranzitné letiská v oblasti Perzského zálivu. Lety v Dubaji sú dočasne pozastavené.
Autor TASR
Berlín 2. marca (TASR) - Nemecko vyšle lietadlá so Saudskej Arábie a Ománu na evakuáciu turistov, ktorí v týchto krajinách uviazli v dôsledku vojny na Blízkom východe, oznámil v pondelok nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.
„Pošleme lietadlo do Rijádu a Maskatu čo najskôr, pre najviac zraniteľné skupiny," spresnil Wadephul s tým, že o zorganizovaní týchto evakuačných letov rokuje s leteckou spoločnosťou Lufthansa.
Zraniteľnými skupinami sú deti, tehotné ženy a osoby so zdravotnými problémami, spresňuje DPA.
Nemecká asociácia pre cestovný ruch (DRV) uviedla, že obmedzenia súvisiace s vojnou na Blízkom východe po tom, čo USA a Izrael v sobotu ráno vojensky napadli Irán, sa týkajú približne 30.000 zákazníkov nemeckých cestovných kancelárií. Tí sa nachádzajú priamo v regióne, alebo sú ich lety naplánované na tranzit cez tamojšie letiská. Bezpečnostná situácia je „mimoriadne nestabilná“, uviedla asociácia. V súčasnosti nie je jasné, ako dlho budú obmedzenia trvať.
Obzvlášť zasiahnuté sú medzinárodné tranzitné letiská v oblasti Perzského zálivu. Lety v Dubaji sú dočasne pozastavené. Podľa tamojšieho úradu pre civilné letectvo poskytli asistenciu približne 20.200 cestujúcim, ktorých lety museli byť preložené, pričom im zabezpečili ubytovanie, stravu a občerstvenie. Spojené arabské emiráty tiež oznámili, že uhradia všetky náklady na ubytovanie a stravu pre uviaznutých cestujúcich.
Agentúra AFP s odvolaním sa na dubajské letiská dodala, že lety by sa v „obmedzenom“ režime mohli obnoviť od pondelkového večera.
