Berlín chce zriadiť centrum pre novinárov z vojnových oblastí

Berlín 3. mája (TASR) - Nemecká vláda chce vytvoriť v Berlíne centrum pre nezávislých novinárov z vojnou zasiahnutých krajín, akými sú v súčasnosti napríklad Ukrajina, Rusko či Bielorusko, a umožniť im tak slobodne vykonávať svoje povolanie. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Ako priblížila v utorok nemecká ministerka pre kultúru a médiá Claudia Rothová, žurnalisti z krajín ovplyvnených vojnou, dostanú v Berlíne k dispozícii prostriedky na to, aby mohli čeliť ruskej dezinformačnej kampani.



"Vojna je namierená voči kultúre a voči demokracii," povedala Rothová zo strany Zelených, ktorá je súčasťou vládnej koalície kancelára Olafa Scholza.



Rothová dodala, že pripravovaný projekt konzultuje aj s nemeckou ministerkou zahraničných vecí Annalenou Baerbockovou a šéfkou rezortu vnútra Nancy Faeserovou s cieľom vyriešiť prípadné komplikácie pri získaní víz pre novinárov. "Slobodní a nezávislí novinári sú dôležitými profesionálmi v demokratických krajinách," zdôraznila.



Rothová pozvala v súvislosti s týmto projektom na 19.-20. júna do mesta Bonn ministrov krajín G7 zodpovedných za oblasť médií, s ktorými chce o danej záležitosti rokovať. Na stretnutí by mal byť vypracovaný dokument týkajúci sa významu nezávislosti slobodnej tlače.