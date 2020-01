Dvaja Nemci dostali na súde doživotie za zastrelenie Poľky

Berlín 22. januára (TASR) - Súd v Berlíne odsúdil v stredu dvoch Nemcov za vraždu 25-ročnej Poľky, ktorú smrteľne postrelili. Informovali o tom tlačové agentúry AP a DPA.



Súd dospel k záveru, že obžalovaní "chceli vidieť, ako to vyzerá, keď niekto zomiera". Oboch mužov vo veku 30 a 40 rokov poslal do väzenia na doživotie.



Ženu našli smrteľne postrelenú na berlínskej príjazdovej ceste v decembri 2018. Mužov zatkla polícia nasledujúci mesiac. Mená páchateľov úrady nezverejnili, keďže to zakazujú zákony na ochranu súkromia.



Počas súdneho procesu obžalovaní svedčili jeden proti druhému a tvrdili, že v čase vraždy boli opití. Ich obhajcovia sa snažili dosiahnuť pre klientov miernejšie tresty.