Berlín hostí európskych ministrov obrany

Berlín 25. novembra (TASR) - Ministri obrany Británie, Francúzska, Nemecka, Poľska a Talianska budú v pondelok v Berlíne rokovať o opatreniach na posilnenie bezpečnosti a obrany Európy. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.



Hlavnou témou diskusií bude pravdepodobne skutočnosť, že Rusko namierilo na Ukrajinu svoju novú hypersonickú balistickú raketu Orešnik stredného doletu, o ktorej sa predpokladá, že bude mať vplyv na celú Európu.



John Healey (Británia), Sébastien Lecornu (Francúzsko), Boris Pistorius (Nemecko), Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (Poľsko) a Guido Crosetto (Taliansko) sa stretávajú pred blížiacim sa nástupom staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa do úradu.



Trump bude do prezidentskej funkcie inaugurovaný 20. januára a požaduje, aby Európa investovala do vlastnej bezpečnosti podstatne viac peňazí ako doteraz. Všeobecne sa tiež očakáva, že zníži vojenskú pomoc pre Ukrajinu napadnutú Ruskom.



Po nedávnom súhlase Washingtonu začala Ukrajina používať pri útokoch na vojenské objekty vo vnútrozemí Ruska rakety ATACMS americkej výroby a britské riadené strely Storm Shadow.



Ruský prezident Vladimir Putin následne nariadil útok raketou Orešnik na ukrajinské mesto Dnipro, ktoré má viac ako milión obyvateľov.



Šéf Kremľa označil raketu Orešnik (Lieska) za jedinečnú a povedal, že sa začne vyrábať vo veľkom. Moskva tvrdí, že raketa letí hypersonickou rýchlosťou, čo znemožňuje jej zachytenie protivzdušnými systémami. Odborníci predpokladajú, že raketa by technicky mohla byť vybavená aj jadrovými hlavicami.