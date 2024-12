Berlín je pripravený na Silvestra opäť zakročiť proti výtržníkom

Berlín 14. decembra (TASR) - Primátor Berlína Kai Wegner (CDU) dva týždne pred koncom roka varoval prípadných výtržníkov, že ak sa pokúsia o niečo zlé na Silvestra a Nový rok, stretnú sa s tisíckami policajtov. TASR o tom informuje podľa správy DPA.



"Pre mňa je rozhodujúce, že polícia, tak ako v minulom roku, bude mať situáciu opäť pod kontrolou," povedal Wegner. "Dostane na Silvestra potrebné posily," dodal.



Pred rokom bolo v Berlíne nasadených asi 3200 policajtov z iných spolkových krajín, čo bolo viac ako kedykoľvek predtým na Silvestra. Tento rok berlínska polícia plánuje nasadiť asi 3000 policajtov.



"Nechcem, aby sa masívne útoky na políciu a hasičov, ako sme zažili na Silvestra 2022, stali v Berlíne normou. Minulý rok mala berlínska polícia situáciu pod kontrolou. Jednoznačne zvíťazil právny štát," povedal Wegner.



"Proti tým, ktorí budú útočiť na hasičov a políciu petardami, raketami alebo inými predmetmi, polícia bude počas Silvestra opäť rozhodne konať," ubezpečil berlínsky primátor.



V rámci každoročnej diskusie o predaji zábavnej pyrotechniky je Wegner proti zákazu jej predaja. Nedáva mu to zmysel, pretože takíto ľudia sa presunú do susedného Brandenburska alebo až do Poľska, uviedol.



"Nechcem trestať rodiny, ktoré si chcú vonku pokojne odpáliť jednu-dve rakety na Silvestra a osláviť príchod Nového roka s prskavkami a ohňostrojovými fontánami," vysvetlil. V hlavnom meste preto budú zóny, kde to bude možné, ale tiež miesta, kde budú ohňostroje zakázané.