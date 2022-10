Aktivisti pred ministerstvom dopravy v Berlíne žiadali zníženie emisií

Berlín 18. októbra (TASR) - Klimatickí aktivisti zo skupiny Scientist Rebellion v utorok ráno pred budovou nemeckého ministerstva dopravy v Berlíne demonštrovali za zníženie emisií CO2 v doprave. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Podľa polície sa do protestu zapojilo približne 50 osôb. Aktivisti blokovali priestor pred vchodom do ministerstva a rozliali tam červenú farbu. Deviati sa prilepili ku vchodu a ďalší dvaja k prístupovej ceste. Okrem toho blokovali aj ulice v okolí ministerstva. Polícia podľa DPA overila totožnosť všetkých účastníkov a uvoľnila prilepené osoby.



Scientist Rebellion na sociálnej sieti uvádza, že do protestu sa zapojilo 60 vedcov z 12 európskych krajín. Ich cieľom je dosiahnuť zníženie emisií CO2 v doprave v Nemecku. Od vlády žiadajú zmeniť odmietavý postoj k zníženiu maximálnej rýchlosti na diaľniciach a opätovne zaviesť mesačné cestovné lístky na verejnú dopravu s celoštátnou platnosťou za deväť eur, píše DPA.



Skupina Scientist Rebellion v Nemecku organizovala protestné zhromaždenia aj v predchádzajúcich dňoch. V nedeľu spustením požiarneho poplachu narušila začiatok Svetového zdravotníckeho summitu v Berlíne. V pondelok jej priaznivci blokovali berlínske ulice v okolí ministerstva financií, napísal portál Tagesschau.