Klimatickí aktivisti zablokovali v Berlíne viacero ulíc a ciest

Berlín 18. septembra (TASR) - Klimatickí aktivisti v pondelok ráno zablokovali cestné komunikácie a ulice na viac než 20 miestach v nemeckom hlavnom meste Berlín. TASR správu prevzala z webovej stránky denníka Berliner Zeitung.



Aktivisti z hnutia Posledná generácia (Letzte Generation) zablokovali viacero ciest a ulíc v metropole. Bezpečnostným zložkám sa na niektorých miestach podarilo týmto krokom zabrániť. Inde sa však aktivisti prilepili na vozovku a riešenie situácie si vyžiada dlhší čas, uviedla polícia na platforme X. Dodala, že v meste zasahuje približne 500 jej príslušníkov.



Aktivisti z Poslednej generácie v nedeľu postriekali oranžovou farbou všetkých šesť stĺpov Brandenburskej brány v Berlíne. Na mieste zasahovalo približne 40 príslušníkov bezpečnostných zložiek, zatkli 14 osôb. Úrady začali vyšetrovanie v spojitosti s poškodzovaním verejného majetku.



Iniciatíva Posledná generácia organizuje protesty od roku 2022. Jej členovia sa napríklad prilepujú k cestám a blokujú tak dopravu, na čo niektorí vodiči reagujú nahnevane či dokonca aktivistov fyzicky napadnú.



Medzi pôvodné požiadavky Poslednej generácie patrilo obmedzenie maximálnej rýchlosti na diaľniciach na 100 kilometrov za hodinu alebo vytvorenie orgánu zloženého z vybraných občanov, ktorý by diskutoval o tom, ako by sa Nemecko mohlo do roku 2030 stať klimaticky neutrálnym. Nedávno k tomu pridali aj upustenie od využívania fosílnych palív do roku 2030.