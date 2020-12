Berlín kritizuje porušovanie ľudských práv v Číne, Rusku a Turecku

Berlín 2. decembra (TASR) - Situácia v oblasti dodržiavania ľudských práv v Číne, Rusku a Turecku sa za posledné dva roky zhoršila. Vyplýva to zo správy, ktorú v stredu zverejnila nemecká vláda, informovala agentúra DPA.



Čo sa týka Číny, negatívny trend zhoršovania situácie v oblasti ľudských práv, ktorý tam začal v roku 2012, pokračuje aj v súčasnosti, píše sa v správe, ktorá sa zamerala na obdobie od októbra 2018 do septembra 2020.



"Individuálne práva sú okliešťované čoraz viac. Týka sa to najmä občianskych a politických práv ako napríklad slobody vyjadrenia a slobody tlače, ale tiež slobody vedeckého výskumu a náboženského presvedčenia," opisuje situáciu v Číne správa z Berlína. Autori správy takisto doplnili, že ľudskoprávni aktivisti dostávajú v Číne často dlhoročné tresty väzenia.



Už aj tak "znepokojujúca situácia vo sfére ľudských práv" v Rusku sa podľa správy v sledovanom období ďalej zhoršovala. "Najmä počas regionálnych volieb v roku 2019 bola obmedzovaná sloboda zhromažďovania," uvádza správa s tým, že dochádzalo aj k väzneniu účastníkov protestov. Kritike sa nevyhol ani nový ruský zákon o internete, ktorý vlani vytvoril priestor na online cenzúru.



V Turecku sa úroveň dodržiavania ľudských práv zhoršila po neúspešnom pokuse o štátny prevrat z leta 2016. "Tým, ktorí kritizujú (tureckú) vládu, stále hrozí nebezpečenstvo trestného stíhania a zadržania. Vyšetrovania a súdne procesy s politickým pozadím vyvolávajú pochybnosti o nezávislosti súdnictva a pôsobia zastrašujúco na tureckú občiansku spoločnosť," píše sa v poradí už štrnástej správe nemeckého kabinetu venovanej situácii v oblasti dodržiavania ľudských práv vo svete.