Lídri stredoázijských krajín rokovali so Scholzom o sankciách

Berlín 29. septembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz a lídri piatich stredoázijských štátov sa v piatok zaviazali, že budú v sankciách úzko spolupracovať. Uviedli to v starostlivo naformulovanom vyhlásení, v ktorom sa však nespomína Rusko. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Stretnutie Scholza a lídrov Kazachstanu, Kirgizska, Uzbekistanu, Turkménska a Tadžikistanu v Berlíne bolo prvým tohto druhu v nejakej členskej krajine Európskej únie.



Konalo sa v období podozrení, že Moskva obchádza sankcie EÚ uvalené za vojnu na Ukrajine tak, že dostáva životne dôležitý tovar cez stredoázijské štáty.



"Lídri zdôraznili, aká dôležitá je výmena podrobných informácií o sankčných režimoch, teda aj dialóg s EÚ, ale aj o ďalších krokoch, ktoré majú zabrániť obchádzaniu sankcií," uviedli politici v spoločnom vyhlásení.



Táto deklarácia nezmieňuje Rusko ani Ukrajinu, ale lídri sa zaviazli, že "budú naďalej oddane dodržiavať Chartu OSN, predovšetkým zásady rešpektu k nezávislosti, štátnej suverenite a územnej celistvosti všetkých krajín".



Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev po samostatných rozhovoroch so Scholzom vo štvrtok otvorenejšie a jasnejšie povedal, že jeho krajina nebude Rusku pomáhať obchádzať západné sankcie.



Dodal, že nemecká strana "sa nemusí obávať krokov, ktorými by jeho krajina obchádzala sankčný režim".



Invázia Moskvy na Ukrajine povzbudila svetové mocnosti, aby sa pokúsili hrať väčšiu rolu v Strednej Ázii, pretože v súčasnosti mnohé štáty v tomto regióne pochybujú o svojich dlhodobých vzťahoch s Ruskom.



Čínsky prezident Si Ťin-pching hostil päť lídrov na kľúčovom summite v máji a prezident USA Joe Biden mal svoje prvé stretnutie s nimi popri zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku začiatkom tohto mesiaca.



Spoločné vyhlásenie z Berlína sľubuje úzku spoluprácu v niekoľkých oblastiach vrátane obchodu a investícií, dopravnej infraštruktúry, migrácie a zmeny klímy.



Lídri tiež v Berlíne vyzvali Afganistan, aby rešpektoval "ľudské práva a základné slobody všetkých afganských občanov, predovšetkým žien, dievčat a etnických skupín".