Muž, ktorý vrazil autom do ľudí, má zrejme psychické problémy

Policajt fotografuje poškodený výklad obchodu na mieste nehody 9. júna 2022 v Berlíne. Foto: TASR/DPA

Muž kladie kvety na chodník na Tauentzienstrasse 9. júna 2022 v Berlíne. Foto: TASR/DPA

Berlín 9. júna (TASR) - Vodič auta, ktoré v stredu v nemeckom hlavnom meste Berlín vpálilo do davu ľudí, pričom o život prišla jedna žena a 14 ďalších osôb utrpelo zranenia, konal zrejme v amoku a mal psychické problémy. Informuje o tom agentúra DPA s odvolaním sa na políciu.Obeťou vyčíňania 29-ročného muža nemecko-arménskeho pôvodu sa stala učiteľka z Hesenska, ktorá bola so skupinou žiakov na školskom výlete v Berlíne. Práve títo tínedžeri patria medzi zranené osoby – päť až šesť z nich utŕžilo život ohrozujúce zranenia a traja ďalší zranenia ťažké.Páchateľ bol po čine, ku ktorému došlo v stredu dopoludnia v štvrti Charlottenburg pri nákupnom bulvári Kurfürstendamm, zadržaný a prevezený do nemocnice. Polícia v stredu okrem iného prehľadala jeho byt. Vo vozidle, ktoré šoféroval, sa našlo viacero plagátov s nápismi súvisiacimi s Tureckom. Či je ich však možné spojiť s týmto činom, je predmetom vyšetrovania.Hoci tento muž v minulosti spáchal už viacero prečinov, dosiaľ sa podľa polície nedopustil žiadneho skutku spojeného s extrémizmom. Vyšetrovanie vedie oddelenie kriminálnej polície zaoberajúce sa vraždami, a nie sekcia zodpovedná za politicky motivované trestné činy.Berlínska starostka Franziska Giffeyová na Twitteri vo štvrtok ráno pre rozhlasovú stanicu RBB-Inforadio uviedla, že z vyšetrovania polície jasne vyplýva, žeDodala, že vyšetrovatelia sa s pomocou tlmočníkapáchateľa pokúšajú zistiť okolnosti incidentu. Stredajší čin označila za. O skutku vykonanom v amoku hovoril v stredu večer na Twitteri aj nemecký kancelár Olaf Scholz.Hovorca polície v nemeckej metropole vo štvrtok povedal, že. Doplnil, že vyšetrovanie zatiaľ prebieha vo všetkých smeroch. Sestra podozrivého pre denník Bild uviedla, že jej brat závažné problémy má.V stredu večer si v Pamätnom kostole cisára Viliama I., v blízkosti ktorého sa skutok odohral, mnohí ľudia uctili pamiatku zabitej ženy a zranených.