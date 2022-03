Na protivojnovom koncerte v Berlíne sa zišlo 20.000 ľudí

Berlín 20. marca (TASR) - Približne 20.000 ľudí sa v nedeľu podľa odhadov polície zúčastnilo na protivojnovom koncerte, ktorý sa konal v centre Berlína. Zhromaždení mávali ukrajinskými vlajkami a držali transparenty odsudzujúce ruskú inváziu na Ukrajine, informuje agentúra Reuters.



Koncert sa konal pri Brandenburskej bráne, ktorá sa v časoch studenej vojny stala symbolom rozdeleného Nemecka. Mnohí z účinkujúcich mali oblečené šaty v odtieňoch modrej a žltej farby, aby tak prejavili solidaritu s napadnutou Ukrajinou.



Vystúpenie ukrajinskej speváčky Džamaly, ktorá v roku 2016 zvíťazila v pesničkovej súťaži Eurovízia so skladbou "1944", sa premietalo na veľkej obrazovke. "Myslím, že keby sa všetci hudobníci spojili, bola by to najsilnejšia armáda sveta, ktorá by bojovala za mier," povedala speváčka zhromaždenému davu.