Berlín na posilnenie armády pozastaví využívanie vojenských objektov
Väčšinu vojenských nehnuteľností (187) vlastní spolková agentúra zodpovedná za správu štátneho majetku.
Autor TASR
Berlín 28. októbra (TASR) - Nemecko pozastavuje využívanie 200 vojenských nehnuteľností na civilné účely v rámci posilnenia ozbrojených síl počas meniacej sa bezpečnostnej situácie v Európe. V utorok o tom informovalo ministerstvo obrany, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Väčšinu vojenských nehnuteľností (187) vlastní spolková agentúra zodpovedná za správu štátneho majetku. Nemecko začiatkom 90. rokov po skončení studenej vojny začalo s transformáciou vojenských objektov na civilné účely. Tento proces sa urýchlil po zrušení povinnej vojenskej služby v roku 2011.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 a pre zmenu prístupu USA k bezpečnosti Európy začal Berlín výrazne investovať do svojich ozbrojených síl - Bundeswehru. Súčasná vláda plánuje obnoviť vojenskú službu pre posilnenie armády v súlade s novými cieľmi NATO, píše DPA.
Rozhodnutie sa týka aj 13 nehnuteľností, ktoré stále spravuje Bundeswehr. Patrí medzi ne časť Letiska Berlín-Tegel, ktoré bolo v roku 2020 uzavreté po otvorení nového medzinárodného letiska v nemeckej metropole. Mesto odvtedy pracuje na premene rozsiahleho pozemku, pričom plány zahŕňajú aj výskumné zariadenia, priemysel či bývanie.
Štátny tajomník ministerstva obrany Nils Hilmer ozrejmil, že zodpovední predstavitelia si „veľmi dobre uvedomujú dôsledky tohto rozhodnutia“ na miestne plány pre využitie lokalít. „Kdekoľvek to bude možné, budeme sa snažiť zohľadniť existujúce civilné plány,“ dodal.
