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Berlín: Nerokujeme o financovaní jadrových programov Paríža a Londýna
NATO pracuje vzhľadom na hrozbu zo strany Ruska na plánoch rozšírenia jadrového odstrašovania v Európe.
Autor TASR
Berlín 28. augusta (TASR) - Nemecká vláda v piatok odmietla správu o tom, že vedie rozhovory o možnom nemeckom financovaní britského a francúzskeho jadrového programu. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
„To, ako sa o tom informovalo, môžeme poprieť. Príslušné rozhovory o financovaní alebo plánoch na financovanie sa nekonajú,“ povedal v Berlíne hovorca vlády Steffen Meyer.
Britský denník The Telegraph priniesol správu, podľa ktorej prebiehajú rozhovory o nemeckých finančných príspevkoch a zvažuje sa aj konvenčná ochrana lokalít s jadrovými zbraňami, čo by Nemecku umožňoval systém protivzdušnej obrany Patriot.
Meyer poukázal na rozhovory o prehĺbení nemecko-francúzskej spolupráce v otázkach odstrašovania, ktorá má podľa jeho slov „čisto doplnkový charakter“ voči kooperácii na jadrovom odstrašovaní v rámci NATO.
„Základným pilierom našej kolektívnej bezpečnosti je a zostáva Aliancia. Nukleárne odstrašovanie organizujeme spoločne v transatlantickom spoločenstve,“ povedal hovorca. To je podľa neho aj predmetom dialógu. „Ale o hypotetických otázkach, čo z toho môže vzísť, čo je možné, o tom by som teraz nešpekuloval,“ doplnil.
NATO pracuje vzhľadom na hrozbu zo strany Ruska na plánoch rozšírenia jadrového odstrašovania v Európe. Nemecko atómové zbrane nemá a s medzinárodnoprávnou účinnosťou deklarovalo, že sa vzdáva takejto výzbroje, konštatovala DPA. V rámci spolupráce NATO má však nemecká armáda pripravené lietadlá, ktoré by v prípade potreby dopravili americké nukleárne bomby do cieľa.
Podľa DPA je v zásade možné, že by sa Berlín podieľal na financovaní alebo údržbe nosných systémov iných krajín NATO bez toho, aby sa k tomu verejne vyjadril. Francúzsko i Británia potrebujú modernizovať svoje jadrové zbrane a súvisiacu technológiu vrátane rakiet, ponoriek či zariadení na obohacovanie uránu.
„To, ako sa o tom informovalo, môžeme poprieť. Príslušné rozhovory o financovaní alebo plánoch na financovanie sa nekonajú,“ povedal v Berlíne hovorca vlády Steffen Meyer.
Britský denník The Telegraph priniesol správu, podľa ktorej prebiehajú rozhovory o nemeckých finančných príspevkoch a zvažuje sa aj konvenčná ochrana lokalít s jadrovými zbraňami, čo by Nemecku umožňoval systém protivzdušnej obrany Patriot.
Meyer poukázal na rozhovory o prehĺbení nemecko-francúzskej spolupráce v otázkach odstrašovania, ktorá má podľa jeho slov „čisto doplnkový charakter“ voči kooperácii na jadrovom odstrašovaní v rámci NATO.
„Základným pilierom našej kolektívnej bezpečnosti je a zostáva Aliancia. Nukleárne odstrašovanie organizujeme spoločne v transatlantickom spoločenstve,“ povedal hovorca. To je podľa neho aj predmetom dialógu. „Ale o hypotetických otázkach, čo z toho môže vzísť, čo je možné, o tom by som teraz nešpekuloval,“ doplnil.
NATO pracuje vzhľadom na hrozbu zo strany Ruska na plánoch rozšírenia jadrového odstrašovania v Európe. Nemecko atómové zbrane nemá a s medzinárodnoprávnou účinnosťou deklarovalo, že sa vzdáva takejto výzbroje, konštatovala DPA. V rámci spolupráce NATO má však nemecká armáda pripravené lietadlá, ktoré by v prípade potreby dopravili americké nukleárne bomby do cieľa.
Podľa DPA je v zásade možné, že by sa Berlín podieľal na financovaní alebo údržbe nosných systémov iných krajín NATO bez toho, aby sa k tomu verejne vyjadril. Francúzsko i Británia potrebujú modernizovať svoje jadrové zbrane a súvisiacu technológiu vrátane rakiet, ponoriek či zariadení na obohacovanie uránu.