Berlín očakáva rozširovanie kapacity najväčšieho centra pre utečencov

Berlín 17. októbra (TASR) - Hlavné centrum pre utečencov na bývalom letisku Tegel v nemeckej metropole Belrín, ktoré sa považuje za najväčšie v krajine, bude musieť pravdepodobne rozširovať svoju súčasnú kapacitu 7000 osôb, uviedol v stredu starosta Berlína Kai Wegner. TASR informuje podľa agentúry DPA.



"Už teraz si myslím, že 7000 je priveľa," povedal Wegner zahraničným novinárom v nemeckej metropole. "Nemôžem však vylúčiť, že toho bude ešte viac," dodal.



Ako spresnil, mesto súhlasilo so zriadením dodatočných ubytovaní pre utečencov, pravdepodobne sa to však nezrealizuje skôr než v roku 2025 či 2026.



Podľa Wegnera musia počet dodatočných lôžok pre utečencov určiť experti, ako však dodal, čísla budú s najväčšou pravdepodobnosťou ďalej stúpať.



Dovedna 16 spolkových krajín Nemecka a množstvo miestnych samospráv sa sťažujú v súvislosti s nedostatočnou podporou zo strany úradujúcej stredoľavicovej vlády kancelára Olafa Scholza pri pomoci poskytnúť utečencom aspoň základné služby, píše DPA.



Otázkou sa budú najbližšie zaoberať cez víkend na schôdzke krajinských premiérov - takmer rok po tom, čo vláda v Berlíne prisľúbila podniknúť príslušné opatrenia.



Podľa Wegnera musia samosprávy bojovať so stále väčšími ťažkosťami s financovaním a všeobecná akceptácia zo strany domáceho obyvateľstva je na ústupe. Jeho vyjadrenia boli zjavne narážkou na zisky krajne pravicových strán v nedávnych krajinských voľbách, konštatuje DPA.



"Preto jednoducho očakávam, že spolková vláda bude v tejto súvislosti konať," dodal Wagner, ktorého konzervatívci sú aktuálne v opozícii.