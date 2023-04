Berlín odmieta snahu Bavorska znovu spustiť jadrové reaktory

Berlín 17. apríla (TASR) – Nemecká ministerka životného prostredia Steffi Lemkeová kritizovala pokus bavorského premiéra Markusa Södera o presun zodpovednosti za jadrovú energetiku zo spolkovej vlády na spolkové krajiny. Výmena názorov prišla po tom, ako Nemecko cez víkend odstavilo svoje posledné nukleárne reaktory, informovala v nedeľu večer agentúra DPA, od ktorej TASR správu prevzala.



"Je priam deprimujúce, ako premiér ľahkovážne ignoruje otázky licenčného a ústavného práva a aspekty jadrovej bezpečnosti," povedala ministerka zo strany zelených pre pondelkové vydanie mníchovských novín Süddeutsche Zeitung.



Pripomenula, že podľa nemeckého základného zákona má kompetencie v oblasti jadrovej energetiky spolková vláda, pričom spolkové krajiny môžu vykonávať dohľad nad atómovými elektrárňami len na základe mandátu od spolkových inštitúcií.



Posledné tri jadrové elektrárne v Nemecku odpojili od siete v noci zo soboty na nedeľu. Jednou z nich bola Isar 2 v Bavorsku. Söder následne v novinách Bild am Sonntag žiadal opätovnú zmenu spolkového zákona o atómovej energii, aby mohli dostať kontrolu nad reaktormi spolkové krajiny.



Takúto úpravu si želá, aby mohlo Bavorsko pokračovať v prevádzkovaní jadrového reaktora samo.



Na Södera z konzervatívnej Kresťansko-sociálnej únie sa za jeho návrh zniesol príval kritiky zo strany zelených. Viacerí aj vo vyjadrení pre DPA tvrdili, že jeho postup pripomína predvolebnú kampaň.



Lemkeová poukázala na to, že keby niekto chcel jadrový reaktor znova spustiť, nestačilo by rozhodnutie o predĺžení prevádzky formou zákona, ale aj opätovné udelenie licencie.