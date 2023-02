Berlín: Opravy zbraní z Ukrajiny v SR zdržiavajú colné otázky

Berlín 20. februára (TASR) - Nemecké ministerstvo obrany v pondelok uviedlo, že prevádzku opravárenského centra v SR, zameraného na opravy a údržbu zbraní ukrajinskej armády, zdržiavajú colné otázky. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Momentálne stále máme colné otázky, ktoré je potrebné vyriešiť," povedal hovorca nemeckého ministerstva obrany. Berlín chce podľa jeho slov dosiahnuť, aby technika prichádzajúca na opravu "prúdila späť na Ukrajinu rýchlejšie..., čo sa momentálne nedeje".



Berlín v tejto súvislosti pracuje na "alternatívnych riešeniach," povedal hovorca nemeckého rezortu obrany. Odmietol však poskytnúť ďalšie podrobnosti.



Dočasne poverený minister obrany SR Jaroslav Naď minulý týždeň odmietol problémy na slovenskej strane v súvislosti s nemeckým opravárenským centrom. Nemecké médiá predtým písali o problémoch s vysokou sumou za clo.



Slovensko si podľa Naďovho vyjadrenia z minulého štvrtka splnilo všetky záväzky vyplývajúce z príslušného memoranda s Nemeckom. Určité problémy však pripustil. Podľa jeho slov ich spôsobila nemecká súkromná spoločnosť, ktorá mala poškodenú techniku pre Ukrajinu opravovať. O týchto problémoch Slovensko informovalo nemeckú stranu, ktorá podnikla adekvátne kroky, takže sa celá situácia už pohla vpred, uviedol Naď, ktorý súčasne odmietol správy o dlhom čakaní zbraní na ukrajinsko-slovenských hraniciach.



"V Michalovciach je všetko pripravené na prijatie techniky na opravu. Sme pripravení po technickej aj personálnej stránke," povedala pre AFP hovorkyňa slovenského ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková. Hovorkyňa Finančnej správy Martina Rybanská však uviedla, že Ukrajina je považovaná za "tretiu krajinu z hľadiska colných predpisov". Bratislava podľa nej "nemeckej strane ponúkla legitímne riešenia na to, aby mohli byť uvedené komodity presunuté do osobitného colného režimu," informovala v pondelok AFP.



Slovensko podľa minulotýždňových správ nemeckých médií celé týždne nevpúšťa zbrane z Ukrajiny, ktoré tam majú Nemci opravovať, a to pre niektoré nevyriešené právne otázky vrátane dovozných ciel. Denník Süddeutsche Zeitung napísal, že salvové raketomety typu MARS pre problémy s clom týždne stáli na ukrajinsko-slovenskej hranici a napokon boli prevezené do Nemecka cez Poľsko. Nemecko pripustilo, že v rýchlosti, s akou sa opravárenské centrum zriadilo, sa prehliadli niektoré právne aspekty.



Zriadenie tohto centra v Michalovciach, 35 kilometrov od ukrajinskej hranice, bolo ohlásené vlani v novembri, teda ešte v čase, keď rezort obrany v Berlíne viedla Christine Lambrechtová. Od januára riadi nemecké ministerstvo obrany Boris Pistorius.



Nemecký brigádny generál Christian Freuding počas návštevy Slovenska v polovici decembra oznámil, že nové údržbové stredisko pre servis a opravu zbraní použitých na Ukrajine pri slovenskom meste Michalovce už začalo svoju prevádzku. Jeho vznik pritom označil za príklad "dobrej a partnerskej spolupráce medzi Slovenskom a Nemeckom".



Hlavne západných húfnic a diel dodaných Ukrajine sa v dôsledku intenzívneho používania v bojoch na Ukrajine výrazne opotrebúvajú. Priamo na frontovej línii však nie je možné zabezpečiť ich dostatočnú údržbu. Nemecko sa usiluje zriaďovať zariadenia na opravu a údržbu zbraní dodaných ukrajinskej armáde v blízkosti územia Ukrajiny.