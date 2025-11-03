< sekcia Zahraničie
Berlín plánuje do roku 2040 vysadiť podľa nového zákona milión stromov
V pláne sú aj ďalšie opatrenia vrátane vytvárania zelených plôch či lepšieho využívania dažďovej vody za 3,2 miliardy eur.
Autor TASR
Berlín 3. novembra (TASR) - V Berlíne sa počas nadchádzajúcich 15 rokov vysadia státisíce stromov. Vyplýva to zo zákona o adaptácii na zmenu klímy, ktorý v pondelok schválila potom, čo berlínska vláda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Zákon podnietený občianskou iniciatívou schválila väčšina poslancov, proti bola iba krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD), píše DPA. Cieľom legislatívy je zabezpečiť, že v Berlíne bude rásť milión stromov do roku 2040, čo predstavuje dvojnásobok aktuálneho počtu. V pláne sú aj ďalšie opatrenia vrátane vytvárania zelených plôch či lepšieho využívania dažďovej vody za 3,2 miliardy eur.
Poslanec opozície Benedikt Lux zo strany Zelených vyzval vládu, aby zákon urýchlene implementovala. „Nemusíte byť botanik, aby ste vedeli, že tento zákon sám o sebe nepomôže stromom rásť,“ povedal.
Občianska iniciatíva BaumEntscheid považuje zákon za míľnik na ceste k zelenšiemu Berlínu, ktorý bude odolnejší voči globálnemu otepľovaniu. Hovorca Heinrich Strössenreuther povedal, že implementácia musí byť po rozhodnutí parlamentu rýchla. „Čas je dôležitým faktorom pri prispôsobovaní sa zmene klímy,“ dodal.
Zákon podnietený občianskou iniciatívou schválila väčšina poslancov, proti bola iba krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD), píše DPA. Cieľom legislatívy je zabezpečiť, že v Berlíne bude rásť milión stromov do roku 2040, čo predstavuje dvojnásobok aktuálneho počtu. V pláne sú aj ďalšie opatrenia vrátane vytvárania zelených plôch či lepšieho využívania dažďovej vody za 3,2 miliardy eur.
Poslanec opozície Benedikt Lux zo strany Zelených vyzval vládu, aby zákon urýchlene implementovala. „Nemusíte byť botanik, aby ste vedeli, že tento zákon sám o sebe nepomôže stromom rásť,“ povedal.
Občianska iniciatíva BaumEntscheid považuje zákon za míľnik na ceste k zelenšiemu Berlínu, ktorý bude odolnejší voči globálnemu otepľovaniu. Hovorca Heinrich Strössenreuther povedal, že implementácia musí byť po rozhodnutí parlamentu rýchla. „Čas je dôležitým faktorom pri prispôsobovaní sa zmene klímy,“ dodal.