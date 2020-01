Hovorca vlády Seibert: Berlín plánuje v januári summit o Líbyi

Berlín 13. januára (TASR) - Nemecko plánuje usporiadať tento mesiac mierový summit o Líbyi, oznámil v pondelok hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert.



"Prípravy na takúto konferenciu už prebiehajú, v každom prípade by sa mala konať v januári tu v Berlíne," povedal Seibert, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Hovorca vysvetlil, že ešte nemôže poskytnúť pevný dátum, ale dodal, že možným termínom je 19. január.



Lídri líbyjských bojujúcich strán by mali v pondelok v Moskve podpísať dohodu o prímerí, ktorá ukončí deväť mesiacov trvajúce ťažké boje. Signatármi dokumentu majú byť predseda medzinárodne uznanej líbyjskej vlády národnej jednoty Fájiz Sarrádž a jeho rival, poľný maršal Chalífa Haftar.



Obe tieto strany podľa očakávania podpíšu dohodu o podmienkach prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti už v nedeľu. To posilnilo nádeje, že sa skončia boje, ktoré ničia severoafrickú krajinu bohatú na ropu od roku 2011, keď v povstaní podporovanom Severoatlantickou alianciou (NATO) bol zabitý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí.



Prímerie v Líbyi v reakcii na výzvy Ruska a Turecka začalo platiť konkrétne v nedeľu po tom, ako s ním súhlasili aj Haftarove sily, ktoré vedú ofenzívu proti Sarrádžovej vláde v Tripolise, uznávanej Organizáciou Spojených národov.



O dobytie hlavného líbyjského mesta sa Haftar so svojimi oddielmi usiluje už od vlaňajšieho apríla. On sám podporuje konkurenčnú vládu sídliacu v Tobruku na východe Líbye.