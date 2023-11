Berlín pošle Pakistanu zoznam Afgancov s povolením na pobyt v Nemecku

Berlín 24. novembra (TASR) - Nemecko pošle Pakistanu zoznam afganských utečencov žijúcich v Pakistane s povolením na pobyt v Nemecku, uviedla v piatok nemecká vláda. Chce ich tak ochrániť pred hromadnou deportáciou späť do Afganistanu, ktorú ohlásila pakistanská vláda v novembri. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"V rámci ochranných opatrení zašleme pakistanskému ministerstvu zahraničných vecí zoznam osôb žijúcich v Pakistane, ktoré majú povolenie na pobyt v Nemecku," uviedla nemecká vláda. Pakistanské orgány môžu na základe tohto zoznamu skontrolovať, ktoré osoby sú oprávnené vycestovať do Nemecka. Berlín bude pakistanským úradom posielať aj individuálne podporné listy.



Nemecká vláda reagovala na vyjadrenie poslankyne z nemeckej ľavicovej strany Die Linke (Ľavica) Clary Büngerovej, podľa ktorej Berlín pomáha týmto utečencom príliš pomaly.



Od júna prišlo do Nemecka 573 Afgancov. Podľa údajov nemeckej vlády ešte čaká na vycestovanie približne 11.500 Afgancov, ktorým Nemecko udelilo povolenie na pobyt. Približne 300 z nich žije v Pakistane, 300 v Iráne a viac než 800 v samotnom Afganistane.



Pakistanská vláda začiatkom októbra vyhlásila, že viac než 1,7 milióna Afgancov žije v krajine nezákonne a majú jeden mesiac na to, aby Pakistan opustili. V novembri oznámila, že tých, ktorí neodišli, začne zatýkať a bude ich premiestňovať do novovytvorených zadržiavacích stredísk. Odtiaľ ich nútene vrátia do Afganistanu. Minister informácií provincie Balúčistán Džán Ačakzaí vyhlásil, že keď vyhostia všetkých nelegálnych utečencov, oznámia aj časový rámec, v rámci ktorého musia krajinu opustiť aj všetci ostatní afganskí utečenci.



Podľa údajov vlády žije v Pakistane približne 4,4 milióna utečencov z Afganistanu. Mnohí z nich utiekli počas desaťročí vojnových konfliktov, niektorí sa už v Pakistane narodili. Státisíce prišli v roku 2021, keď sa v Afganistane vrátilo k moci hnutie Taliban.



Právnici a ľudskoprávni aktivisti označujú rozsah zásahov voči týmto utečencom za neslýchaný a žiadajú pre Afgancov viac času na vysťahovanie. Pripomínajú tiež, že situácia v Afganistane je pre mnohých z týchto navrátilcov nebezpečná.