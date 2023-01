Berlín posúdi žiadosť Poľska o presun tankov Leopard na Ukrajinu

Berlín 24. januára (TASR) - Nemecko v utorok potvrdilo, že dostalo žiadosť Poľska o presun 14 tankov Leopard 2 na Ukrajinu. "Budeme sa touto žiadosťou zaoberať súrne, keďže je to potrebné," povedal hovorca nemeckej vlády. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak predtým v utorok oznámil, že Poľsko požiadalo Nemecko o súhlas s presunom tankov Leopard 2 na Ukrajinu.



Na základe nemeckých pravidiel pre kontrolu bojovej techniky musia krajiny, ktoré vlastnia výzbroj nemeckej výroby, požiadať Berlín o povolenie, ak ju chcú presunúť tretej strane, napríklad Ukrajine.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki predtým v utorok vyjadril nádej, že Berlín na žiadosť Varšavy odpovie rýchlo. "Dúfam, že odpoveď príde od nemeckej strany rýchlo, pretože Nemci sú zdržanliví, vyhýbaví a správajú sa spôsobom, ktorý je ťažké pochopiť," uviedol Morawiecki. Odpovedal tak na otázku, koľko času dá Varšava Berlínu na odpoveď.



Zároveň dodal, že je jasné, že Nemecko nie je ochotné poskytnúť Ukrajine širšiu pomoc. "Čo to znamená? Znamená to strach, nejaké nie celkom pochopiteľné obavy alebo vieru, že vzťahy s Ruskom sa môžu vrátiť do normálu?" spýtal sa Morawiecki.



Poľský premiér poukázal tiež na to, že Nemecko je najväčšou európskou ekonomikou a malo by viac prispievať koalícii krajín, ktoré pomáhajú Ukrajine.