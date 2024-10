Berlín pre popravu Šármahda stiahol svojho veľvyslanca z Iránu

Berlín 29. októbra (TASR) - Nemecké ministerstvo zahraničných vecí si v utorok predvolalo chargé d'affaires iránskeho veľvyslanectva v Berlíne a tlmočilo mu dôrazný protest proti poprave nemecko-iránskeho štátneho príslušníka Džamšída Šármahda. Ministerstvo zároveň povolalo veľvyslanca v Teheráne do Nemecka na konzultácie. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



Iránske justičné orgány oznámili popravu Šármahda v pondelok. Na smrť ho odsúdili ešte na jar 2023 v kontroverznom procese na základe obvinení z údajného terorizmu. Uznali ho za vinného z plánovania útoku na mešitu v roku 2008, pri ktorom zahynulo 14 ľudí, ako aj zo spolupráce so zahraničnými spravodajskými službami.



Šármahd sa narodil v Iráne, má aj nemecké občianstvo a trvalý pobyt v USA. Iránska tajná služba ho zadržala v auguste 2020 v Dubaji a previezla do Iránu.



Irán Šármahda obvinil z vedenia skupiny Tondar (Hrom), ktorej cieľom je zvrhnúť iránsku vládu a obnoviť monarchiu v krajine. Iránska vláda túto skupinu považuje za teroristickú. Šármahdovi príbuzní a ľudskoprávni aktivisti obvinenia voči nemu dôrazne odmietajú.



Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková a kancelár Olaf Scholz popravu občana Nemecka odsúdili už v pondelok. Scholz ju označil za škandál a uviedol, že nemecká vláda intenzívne a opakovane požadovala jeho prepustenie.



Baerbocková uviedla, že Šármahdova poprava dokazuje, aký "neľudský režim je pri moci v Iráne". Vyhlásila, že iránsky režim "používa smrť ako zbraň proti svojej mládeži, vlastnému obyvateľstvu a cudzím štátnym príslušníkom". Baerbocková poukázala aj na to, že Nemecko v tejto veci opakovane vyslalo do Iránu vysokopostavené diplomatické delegácie, ktorých cieľom bolo vyjednať jeho prepustenie.