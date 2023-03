Pred Brandenburskou bránou v Berlíne čakajú na Karola III. stovky ľudí

Berlín 29. marca (TASR) - Stovky priaznivcov britskej kráľovskej rodiny sa v stredu popoludní zhromaždili pri berlínskej Brandenburskej bráne, kde chcú pozdraviť panovníka Spojeného kráľovstva Karola III. a jeho manželku Kamilu, ktorých tam okolo 15.00 h privíta s vojenskými poctami nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier spoločne s manželkou Elke Büdenbenderovou. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Ľudia začali prichádzať k zátarasám na priľahlé námestie Pariser Platz v centre Berlína už pred siedmou hodinou ráno. Do 10.00 h tam čakali desiatky osôb a okolo poludnia už stáli v dlhom rade pred bezpečnostnými kontrolami stovky návštevníkov. Niektorí z nich mali so sebou aj britské vlajky.



Polícia preventívne kontroluje námestie s pomocou psov hľadajúcich výbušniny. Už ráno boli na mieste prestreté červené koberce. Do uzavretej zóny pre ikonickou Brandenburskou bránou vpustia približne 1500 divákov. Ľudom pred vstupom polícia prehľadáva tašky podobne, ako sa to deje napríklad na letiskách.



Polícia uzavrela oblasť v okolí luxusného hotela Adlon, v ktorom bude Karol III. s manželkou ubytovaný. Barikády so vstupnými bránami sú zriadené aj v širšej vládnej štvrti, kde britského kráľa v paláci Bellevue prijme nemecký prezident, ako aj pri úrade kancelára a sídle Spolkového snemu.



Nasadených je približne 900 policajtov, pričom vo štvrtok sa má ich počet zvýšiť na 1100, keďže kráľovská dvojica má naplánovaných mnoho stretnutí. Za osobnú bezpečnosť Karola III. a jeho manželky zodpovedajú špeciálne jednotky nemeckej spolkovej polície a tiež britská ochranka.



Karol sa stredu večer sa zúčastní na štátnom bankete, ktorý organizuje Steinmeier. Vo štvrtok vystúpi s prejavom na pôde nemeckého parlamentu a stretne sa s kancelárom Olafom Scholzom. V piatok navštívi prístavné mesto Hamburg na severe Nemecka. Ide o prvú zahraničnú cestu Karola III., odkedy sa vlani v septembri stal panovníkom po smrti svojej matky, kráľovnej Alžbety II.