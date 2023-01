Berlín: Rozhodnutie o tankoch Leopard nesúvisí s plánmi USA

Berlín 20. januára (TASR) — Nemecká vláda v piatok uviedla, že dodanie tankov typu Leopard 2 Ukrajine nezávisí od dodania tankov M1 Abrams Spojenými štátmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Nikdy... neexistovalo prepojenie alebo požiadavka, že sa musí najprv uskutočniť jedno, aby sa mohlo uskutočniť to druhé," povedal v Berlíne hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit.



Niektoré nemecké médiá predtým naznačili, že spolkový kancelár Olaf Scholz mieni súhlasiť s dodávkou tankov Leopard 2 Ukrajine len v tom prípade, ak aj Washington pošle ekvivalentnú techniku, konkrétne tanky Abrams.



"Viem si len ťažko predstaviť, že by nemecký kancelár diktoval nejaké podmienky alebo dával nejaké požiadavky americkému prezidentovi," uviedol Hebestreit. Zopakoval však, že koordinovaný postup so Spojenými štátmi je pre nemeckú vládu dôležitý.



Poľsko a Fínsko už predtým oznámili svoj zámer dodať tanky Leopard 2 Ukrajine, Nemecko však na ich ponuku nereagovalo.



Hebestreit podotkol, že nemecká vláda doposiaľ nedostala od Poľska oficiálnu žiadosť. Na otázku, ako bude reagovať, keď sa Poľsko rozhodne dodať tanky bez vývoznej licencie zo strany Nemecka, ktoré tanky vyrába, hovorca spolkovej vlády odpovedal: "Všetci naši partneri určite chcú konať v súlade so zákonom."