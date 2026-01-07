< sekcia Zahraničie
Berlín sa opäť nadýchol: Plne obnovili dodávky elektriny
Prevádzkovateľ distribučnej siete Stromnetz Berlin oznámil, že elektrina by mala do všetkých domácností postupne nabehnúť v priebehu nasledujúcich hodín.
Autor TASR
Berlín 7. januára (TASR) - Dodávky elektriny do juhozápadnej časti Berlína boli v stredu päť dní po podpaľačskom útoku plne obnovené. Najväčší výpadok elektriny v nemeckej metropole od konca druhej svetovej vojny zanechal bez energie a kúrenia desaťtisíce ľudí, píše TASR na základe správ agentúry DPA.
Prevádzkovateľ distribučnej siete Stromnetz Berlin oznámil, že elektrina by mala do všetkých domácností postupne nabehnúť v priebehu nasledujúcich hodín. Pôvodne mali byť dodávky obnovené až vo štvrtok. Elektrina od soboty postupne nabiehala do tisícok domácností, v stredu ráno však bolo bez energie stále približne 19.900 domácností a 850 podnikov.
Celkovo približne 45.000 domácností a viac ako 2200 podnikov vo štvrtiach Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee a Lichterfelde ostalo bez elektriny po tom, čo neznámi páchatelia v sobotu skoro ráno založili požiar na prepojení cez kanál Teltow, ktorým vedie niekoľko káblov vysokého napätia z neďalekej elektrárne Lichterfelde.
K zodpovednosti za útok sa na internete prihlásila ľavicová extrémistická skupina Vulkangruppe. Vo svojom manifeste nazvanom „Odrezanie vládcov od moci“ napísala, že jej cieľom bola „ekonomika fosílnych palív“, ktorá spôsobuje zmenu klímy.
Ľavicová skupina podľa nemeckého Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV) vznikla v roku 2011 a odvtedy vykonáva podpaľačské útoky v Berlíne a spolkovej krajine Brandenbursko, pričom sa zameriava spravidla na káble pozdĺž železničných tratí, rádiové veže alebo systémy napájania.
