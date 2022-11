Berlín 16. novembra (TASR) – Nemecká metropola Berlín si bude musieť zopakovať regionálne voľby z roku 2021 – sú totiž neplatné, rozhodol v stredu nemecký ústavný súd. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Tento verdikt nasledoval po predchádzajúcom predbežnom rozhodnutí, že pochybenia vo voľbách, ktoré sa v septembri 2021 konali súbežne so spolkovými, boli také závažné, že sa voľby budú musieť zopakovať.



Vo voľbách bolo napríklad príliš málo volebných urien, nesprávne a skopírované hlasovacie lístky, chaos a rozsiahle prieťahy, ktoré predĺžili hlasovanie výrazne po oficiálnom čase uzatvorenia volebných miestností.



Opakované voľby sa musia uskutočniť do 90 dní od rozhodnutia súdu, pričom sa očakáva, že sa budú konať 12. februára, píše DPA.



V Berlíne sa 26. septembra 2021 hlasovalo v spolkových i regionálnych voľbách a miestnom referende.



Berlínčania si budú musieť zopakovať aj časť spolkových volieb, rozhodol Spolkový snem (Bundestag). Zatiaľ však nie je jasné, kedy sa to uskutoční – očakáva sa totiž, že aj toto rozhodnutie sa dostane pred ústavný súd, spresňuje DPA.