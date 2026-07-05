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Berlín si pripomenul výročie nezávislosti USA v jej farbách
Múr padol 9. novembra 1989, Berlín rozdeľoval 28 rokov, 2 mesiace a 27 dní.
Autor TASR
Berlín 5. júla (TASR) - Brandenburská brána v Berlíne bola v sobotu po západe slnka až do polnoci nasvietená farbami americkej vlajky (červenou, bielou a modrou) pri príležitosti 250. výročia nezávislosti Spojených štátov. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
„Ako symbol jednoty a slobody Brandenburská brána 4. júla výrazne odráža naše spoločné hodnoty,“ uviedol berlínsky starosta Kai Wegner. „Berlín srdečne blahoželá Spojeným štátom k ich 250. výročiu,“ dodal.
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul výročie americkej Deklarácie nezávislosti označil za dôvod na oslavu pre Európu, Nemecko a najmä pre Berlín.
„Hodnoty zakotvené v Deklarácii nezávislosti položili základy slobodného a demokratického povojnového Nemecka,“ povedal Wadephul. Zástupcovia 13 amerických kolónií formálne prijali Deklaráciu nezávislosti 4. júla 1776, čím prerušili zväzky s Britániou a položili základy vzniku Spojených štátov.
Berlín a Brandenburská brána sa do dejín zapísali aj vďaka prejavom dvoch amerických prezidentov. John F. Kennedy 26. júna 1963 osobne podporil ľudí v Západnom Berlíne obkľúčenom od zvyšku sveta múrom, ktorý postavili dva roky predtým komunisti.
„Pred dvoma tisícmi rokmi bolo najhrdinskejšie vyhlásenie, aké mohol človek povedať: ‚Som Riman.‘ Dnes, vo svete slobody, je najhrdinskejšie vyhlásenie, aké môže človek povedať: ‚Som Berlínčan!‘“ (Ich bin ein Berliner!)
Ronald Reagan 12. júna 1987 pri Berlínskom múre len pár metrov od Brandenburskej brány v prejave oslovil vedenie Sovietskeho zväzu: „Generálny tajomník Gorbačov, ak hľadáte mier, ak hľadáte prosperitu pre Sovietsky zväz a Východnú Európu, ak hľadáte liberalizáciu: Príďte sem k tejto bráne! Pán Gorbačov, otvorte túto bránu! Pán Gorbačov, zbúrajte tento múr!“ (Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall!)
Múr padol 9. novembra 1989, Berlín rozdeľoval 28 rokov, 2 mesiace a 27 dní.
„Ako symbol jednoty a slobody Brandenburská brána 4. júla výrazne odráža naše spoločné hodnoty,“ uviedol berlínsky starosta Kai Wegner. „Berlín srdečne blahoželá Spojeným štátom k ich 250. výročiu,“ dodal.
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul výročie americkej Deklarácie nezávislosti označil za dôvod na oslavu pre Európu, Nemecko a najmä pre Berlín.
„Hodnoty zakotvené v Deklarácii nezávislosti položili základy slobodného a demokratického povojnového Nemecka,“ povedal Wadephul. Zástupcovia 13 amerických kolónií formálne prijali Deklaráciu nezávislosti 4. júla 1776, čím prerušili zväzky s Britániou a položili základy vzniku Spojených štátov.
Berlín a Brandenburská brána sa do dejín zapísali aj vďaka prejavom dvoch amerických prezidentov. John F. Kennedy 26. júna 1963 osobne podporil ľudí v Západnom Berlíne obkľúčenom od zvyšku sveta múrom, ktorý postavili dva roky predtým komunisti.
„Pred dvoma tisícmi rokmi bolo najhrdinskejšie vyhlásenie, aké mohol človek povedať: ‚Som Riman.‘ Dnes, vo svete slobody, je najhrdinskejšie vyhlásenie, aké môže človek povedať: ‚Som Berlínčan!‘“ (Ich bin ein Berliner!)
Ronald Reagan 12. júna 1987 pri Berlínskom múre len pár metrov od Brandenburskej brány v prejave oslovil vedenie Sovietskeho zväzu: „Generálny tajomník Gorbačov, ak hľadáte mier, ak hľadáte prosperitu pre Sovietsky zväz a Východnú Európu, ak hľadáte liberalizáciu: Príďte sem k tejto bráne! Pán Gorbačov, otvorte túto bránu! Pán Gorbačov, zbúrajte tento múr!“ (Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall!)
Múr padol 9. novembra 1989, Berlín rozdeľoval 28 rokov, 2 mesiace a 27 dní.