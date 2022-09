Berlín si uctí Gorbačova stiahnutím vlajok na pol žrde

Berlín 1. septembra (TASR) – Nemecké hlavné mesto Berlín nariadilo, aby boli vlajky na oficiálnych budovách počas sobotňajšieho pohrebu posledného sovietskeho lídra Michaila Gorbačova stiahnuté na pol žrde. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry AFP.



"Chceme si patrične uctiť úspechy nášho čestného občana Michaila Gorbačova čo sa týka uskutočňovania politickej transformácie (komunistického) východného Nemecka," uviedla vo vyhlásení šéfka rezortu vnútra vlády spolkovej krajiny Berlín Iris Sprangerová. Dodala, že Nemecko Gorbačovovi vďačí okrem iného za to, že po studenej vojne umožnil znovuzjednotenie Nemecka.



AFP píše, že v Nemecku sa objavili výzvy volajúce po tom, aby sa aj tam uskutočnila spomienková slávnosť na počesť bývalého sovietskeho prezidenta, ktorému sa pripisujú zásluhy za mierové ukončenie studenej vojny a vydláždenie cesty demokracie v strednej a východnej Európe po páde Berlínskeho múru v roku 1989. Niektorí berlínski predstavitelia navrhli, aby bola po Gorbačovovi pomenovaná ulica či námestie v nemeckej metropole.



Konzervatívny premiér Bavorska Markus Söder pre denník Münchner Merkur uviedol, že Nemecko Gorbačovovi, ktorého nazval "jedným z otcov znovuzjednotenia", vďačí za mnohé vrátane toho, že "miliónom ľudí dal ich slobodu".



Poslanec Spolkového snemu za stranu Ľavica (Die Linke) Gregor Gysi v rozhovore pre magazín Der Spiegel ocenil Gorbačovov prínos k "mieru, odzbrojeniu a nemeckej jednote". Apeloval na uskutočnenie spomienkového zhromaždenia, ktoré by "poukázalo na rozdiel" medzi Gorbačovom a súčasným prezidentom Ruska Vladimirom Putinom. Dodal, že takéto gesto by podľa neho ukázalo, že "silná kritika Putina nevedie k odmietaniu Ruska ako takého".