Berlín spúšťa pilotný projekt v tanečných kluboch

Berlín 6. augusta (TASR) - V berlínskych nočných kluboch štartuje v piatok o 22.00 h pilotný trojdňový projekt, ktorý po 18 mesiacoch ľuďom po prvý raz od začiatku pandémie COVID-19 umožní tancovať vo vnútorných priestoroch bez rúšok a dodržiavania rozstupov.



Ako píše denník Berliner Zeitung, všetci návštevníci sa budú musieť preukázať negatívnym výsledkom PCR testu, nezávisle od toho, či sú zaočkovaní alebo nie.



Cieľom tohto projektu je podľa berlínskeho Senátu zistiť, či a ako je možné usporadúvať tanečné podujatia v kluboch "bezpečne aj v pandemických podmienkach".



Do akcie v nemeckej metropole, ktorá potrvá do nedeľňajšieho poludnia, sa zapojilo šesť klubov - Kitkat, Renate, Festsaal Kreuzberg, Metropol, Crack Bellmer a SO36. Vstup bude povolený pre približne 2000 ľudí.



Berlínske kluby sa museli zatvoriť pred rokom a pol v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Niektoré z nich v rámci iniciatívy #UnitedWeStream vysielali hudbu naživo spolu so zábermi z prázdnych tanečných parketov priamo do domovov ľudí.



Už skôr povolil Berlín za dodržania hygienických predpisov tancovanie vo vonkajších priestoroch klubov.