< sekcia Zahraničie
Berlín spúšťa program výmeny odpadu za odmeny a výhody
Zber odpadkov bude jednou z viacerých aktivít, za ktoré účastníci programu môžu získať rôzne benefity: výlety na kanoe, zľavy v reštauráciách či bezplatné vstupy do múzeí.
Autor TASR
Berlín 13. mája (TASR) - Obyvatelia a návštevníci Berlína budú v rámci nového programu motivovaní zbierať odpadky výmenou za rôzne odmeny. Novú schému s názvom BerlinPay spustili v nemeckej metropole v stredu, informovala agentúra AFP.
Zber odpadkov bude jednou z viacerých aktivít, za ktoré účastníci programu môžu získať rôzne benefity: výlety na kanoe, zľavy v reštauráciách či bezplatné vstupy do múzeí.
Pilotný projekt potrvá do 14. júna a zameriava sa najmä na rieku Spréva, ktorá preteká Berlínom, a na podporu udržateľného vodného turizmu. Hlavné mesto Nemecka je obklopené množstvom jazier a ďalších vodných tokov, ktoré sú obľúbené najmä počas letných mesiacov.
„Vodná turistika v Berlíne zažíva rozmach a predstavuje významný ekonomický faktor, no zároveň zanecháva aj svoju stopu,“ uviedla jedna zo zástupkýň primátora Franziska Giffeyová.
Generálna riaditeľka turistickej organizácie visitBerlin Sabine Wendtová uviedla, že cieľom iniciatívy je umožniť návštevníkom aj domácim zažiť mesto iným, ekologicky uvedomelejším, spôsobom.
Záujemcovia o účasť v programe sa môžu zaregistrovať na platforme visitBerlin a zapojiť sa do približne 5000 aktivít – od sadenia kvetov či polievania stromov až po uprednostnenie bicykla pred autom.
Do kampane sa zapojilo približne 40 partnerských firiem, združení a múzeí, ktorí výmenou za ekologicky zodpovedné správanie ponúkajú odmeny.
Berlínska iniciatíva je inšpirovaná programom CopenPay, ktorý bol spustený v Kodani v roku 2024. Podľa prieskumu organizácie Wonderful Copenhagen podnietil 70 percent turistov k prijatiu ekologických návykov.
Do pilotného projektu v roku 2024 sa zapojilo 5000 ľudí, vlani v lete už 25.000, pričom organizátori hlásili 59-percentný nárast záujmu o požičovne bicyklov. Záujem preberať skúsenosti z Kodane prejavili mestá z celej Európy.
Ak sa projekt osvedčí a v Berlíne, mesto ho plánuje zaviesť ako každoročnú akciu.
Zber odpadkov bude jednou z viacerých aktivít, za ktoré účastníci programu môžu získať rôzne benefity: výlety na kanoe, zľavy v reštauráciách či bezplatné vstupy do múzeí.
Pilotný projekt potrvá do 14. júna a zameriava sa najmä na rieku Spréva, ktorá preteká Berlínom, a na podporu udržateľného vodného turizmu. Hlavné mesto Nemecka je obklopené množstvom jazier a ďalších vodných tokov, ktoré sú obľúbené najmä počas letných mesiacov.
„Vodná turistika v Berlíne zažíva rozmach a predstavuje významný ekonomický faktor, no zároveň zanecháva aj svoju stopu,“ uviedla jedna zo zástupkýň primátora Franziska Giffeyová.
Generálna riaditeľka turistickej organizácie visitBerlin Sabine Wendtová uviedla, že cieľom iniciatívy je umožniť návštevníkom aj domácim zažiť mesto iným, ekologicky uvedomelejším, spôsobom.
Záujemcovia o účasť v programe sa môžu zaregistrovať na platforme visitBerlin a zapojiť sa do približne 5000 aktivít – od sadenia kvetov či polievania stromov až po uprednostnenie bicykla pred autom.
Do kampane sa zapojilo približne 40 partnerských firiem, združení a múzeí, ktorí výmenou za ekologicky zodpovedné správanie ponúkajú odmeny.
Berlínska iniciatíva je inšpirovaná programom CopenPay, ktorý bol spustený v Kodani v roku 2024. Podľa prieskumu organizácie Wonderful Copenhagen podnietil 70 percent turistov k prijatiu ekologických návykov.
Do pilotného projektu v roku 2024 sa zapojilo 5000 ľudí, vlani v lete už 25.000, pričom organizátori hlásili 59-percentný nárast záujmu o požičovne bicyklov. Záujem preberať skúsenosti z Kodane prejavili mestá z celej Európy.
Ak sa projekt osvedčí a v Berlíne, mesto ho plánuje zaviesť ako každoročnú akciu.