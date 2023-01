Berlín: Tanky Leopard prídu na Ukrajinu koncom marca, začiatkom apríla

Berlín 26. januára (TASR) - Tanky Leopard, ktoré Nemecko sľúbilo Ukrajine v boji proti ruskej invázii, prídu Kyjevu "koncom marca, začiatkom apríla", oznámil vo štvrtok nemecký minister obrany Boris Pistorius. Povedal to na návšteve vo výcvikovom priestore nemeckých vojakov v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Výcvik ukrajinských vojakov na nemeckých bojových vozidlách pechoty (BVP) Marder sa začne do niekoľkých dní, dodal tiež Pistorius. Dodal, že aj "výcvik v používaní tankov Leopard sa začne o trochu neskôr" na území Nemecka.



Berlín v stredu súhlasil s dodávkou moderných tankov Leopard 2 nemeckej výroby po týždňoch intenzívneho nátlaku Kyjeva a mnohých spojencov. Ukrajine poskytne 14 tankov Leopard 2 A6 zo zásob Bundeswehru, oznámil kancelár Olaf Scholz v nemeckom parlamente.



Takisto dá súhlas iným európskym krajinám, aby Ukrajine mohli poslať tieto tanky nemeckej výroby vo svojej výzbroji. Cieľom je rýchlo vytvoriť na Ukrajine "dva prápory tankov Leopard 2", spresnil Scholz.



Tanky Leopard 2 celosvetovo patria medzi najlepšie a patria do výzbroje mnohých armád v Európe. To znamená, že náhradné diely a muníciu možno ľahko získať.



Spojené štáty v stredu neskôr oznámili, že pošlú Ukrajine svoje tanky Abrams.



Hoci západné krajiny už Ukrajine pomohli dodávkami zbraní od delostrelectva po systémy protivzdušnej obrany Patriot, s dodávkou tankov váhali. Hrozí riziko, že Rusko následne podnikne protiakciu.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok varoval, že Rusko vníma dodávky tankov ako "priame zapojenie do konfliktu".



Ukrajina sa však pripravuje a vyzbrojuje na protiofenzívu, aby ruské jednotky vytlačila zo svojho územia na východe a juhu krajiny. Spojenci Kyjeva sa preto rozhodli posilniť jeho armádu lepšími zbraňami.