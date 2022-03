Berlín usporiada darcovskú konferenciu na pomoc Moldavsku

Brusel 21. marca (TASR) - Berlín usporiada 5. apríla darcovskú konferenciu s cieľom získať finančnú podporu na pomoc chudobnému Moldavsku, ktoré zápasí s masovým prílevom utečencov z Ukrajiny. Oznámila to v pondelok nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková, informuje agentúra AFP.



Medzinárodná darcovská konferencia, ktorú majú spolu s Nemeckom organizovať aj Francúzsko a Rumunsko, bola zvolaná po pondelňajšom zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ v Bruseli, na ktorom sa zúčastnil aj šéf moldavskej diplomacie Nicolae Popescu.



Popescu uviedol, že v Moldavsku je aktuálne približne "100.000 utečencov z Ukrajiny, čo predstavuje štyri percentá našej populácie". Moldavský minister priblížil, že do jeho krajiny prišlo od začiatku ruskej invázie celkovo už približne 360.000 utečencov z Ukrajiny, väčšina z nich však pokračovala v ceste ďalej na západ - do niektorej z členských štátov EÚ.



Moldavsko s 2,6 milióna obyvateľmi, ktoré je jednou z najchudobnejších európskych krajín a nepatrí do EÚ, však stále čelí prílevu ukrajinských utečencov, ktorý má podľa Popesca "veľký vplyv" na tamojšiu sociálno-ekonomickú situáciu.



Baerbocková podotkla, že z Ukrajiny utiekli do iných krajín od začiatku ruskej invázie z 24. februára už viac ako tri milióny ľudí. Väčšina z nich zamierila do krajín EÚ, a to obzvlášť Poľska. "Musíme predpokladať, že v najbližších týždňoch bude osem až desať miliónov takýchto utečencov," dodala.



Nemecká ministerka dodala, že s takýmito prílevmi utečencov si sama neporadí nijaká krajina, takže podľa jej slov "musíme spoločne urobiť všetko pre to, aby sme v nadchádzajúcich týždňoch zaistili prerozdelenie nie tisícov, ale státisícov utečencov".



Šéfka nemeckej diplomacie v príspevku na Twitteri uviedla, že žiada o vytvorenie "leteckého mosta" pre ukrajinských utečencov, ktorým by sa dostali do iných európskych krajín, ale aj "cez Atlantik", čím podľa AFP myslela do USA alebo Kanady.



Baerbocková dodala, že berlínska darcovská konferencia má tiež vyzbierať peniaze určené na pomoc s energetickými potrebami Moldavska. Táto malá krajina je totiž v tomto smere závislá od dodávok z Ruska.