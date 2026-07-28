< sekcia Zahraničie
Berlín: V galérii ERIAC predstaví svoje diela aj umelkyňa zo Slovenska
Rigová tvorí pod pseudonymom Bári Raklóri, zaoberá sa problematikou potláčania rómskej identity prostredníctvom inštalácií, videí a performačného umenia.
Autor TASR
Berlín 28. júla (TASR) - V berlínskej galérii Európskeho rómskeho inštitútu pre umenie a kultúru (ERIAC) v stredu otvoria výstavu s názvom „You Are All Our Children in One“ (Všetci ste naše deti), ktorá skúma, ako rasová klasifikácia, nútená sterilizácia a biologický determinizmus, na ktorých bola založená genocída Rómov a Sintov nacistickým Nemeckom, neskončila po druhej svetovej vojne, ale naďalej ovplyvňuje politiku, vedu a postoje verejnosti. Svoje diela na nej predstaví aj slovenská umelkyňa Emília Rigová. TASR o tom v utorok informoval Gajal Gupta zo spoločnosti Apollo Strategic Communications.
Výstava prostredníctvom diel umelcov Lindy Larssonovej zo Švédska, Emílie Rigovej zo Slovenska a Zsófie Takácsovej z Maďarska spája tri odlišné umelecké prístupy, ktoré sa vyrovnávajú s touto históriou a jej súčasnými odozvami. Diela budú vystavovať od 29. júla v priestoroch ERIAC v Berlíne pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu 2. augusta.
Rigová tvorí pod pseudonymom Bári Raklóri, zaoberá sa problematikou potláčania rómskej identity prostredníctvom inštalácií, videí a performačného umenia. V súčasnosti má v budapeštianskom Ludwig Múzeu do februára 2026 samostatnú výstavu s názvom Golden Repair a nedávno v tej istej inštitúcii predstavila súvisiace diela, medzi ktorými bolo aj dielo venované nútenej sterilizácii rómskych žien v Československu.
Rigová vysvetlila, že jej matku sterilizovali bez jej súhlasu, tento násilný čin zanechal hlbokú stopu na jej detstve a v jej citovom svete. „Keď ma v roku 1980 priviedla na svet, podstúpila cisársky rez a následne bola (nezákonne) sterilizovaná. Chirurgický rez – a ticho, ktoré po ňom nasledovalo – sa pre mňa stalo ústredným symbolom tohto príbehu: mŕtve, rezonujúce ticho. Moja tvorba hovorí nielen o skúsenosti mojej matky, ale o všetkých ženách, ktorým bola naprieč históriou a geografickými oblasťami upieraná telesná integrita, radosti i každodenné starosti. Je to zároveň osobné aj kolektívne – gesto smerujúce k spomienke a k uzdraveniu,“ uviedla.
Výstava prostredníctvom diel umelcov Lindy Larssonovej zo Švédska, Emílie Rigovej zo Slovenska a Zsófie Takácsovej z Maďarska spája tri odlišné umelecké prístupy, ktoré sa vyrovnávajú s touto históriou a jej súčasnými odozvami. Diela budú vystavovať od 29. júla v priestoroch ERIAC v Berlíne pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu 2. augusta.
Rigová tvorí pod pseudonymom Bári Raklóri, zaoberá sa problematikou potláčania rómskej identity prostredníctvom inštalácií, videí a performačného umenia. V súčasnosti má v budapeštianskom Ludwig Múzeu do februára 2026 samostatnú výstavu s názvom Golden Repair a nedávno v tej istej inštitúcii predstavila súvisiace diela, medzi ktorými bolo aj dielo venované nútenej sterilizácii rómskych žien v Československu.
Rigová vysvetlila, že jej matku sterilizovali bez jej súhlasu, tento násilný čin zanechal hlbokú stopu na jej detstve a v jej citovom svete. „Keď ma v roku 1980 priviedla na svet, podstúpila cisársky rez a následne bola (nezákonne) sterilizovaná. Chirurgický rez – a ticho, ktoré po ňom nasledovalo – sa pre mňa stalo ústredným symbolom tohto príbehu: mŕtve, rezonujúce ticho. Moja tvorba hovorí nielen o skúsenosti mojej matky, ale o všetkých ženách, ktorým bola naprieč históriou a geografickými oblasťami upieraná telesná integrita, radosti i každodenné starosti. Je to zároveň osobné aj kolektívne – gesto smerujúce k spomienke a k uzdraveniu,“ uviedla.