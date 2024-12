Berlín varoval stúpencov Asadovho režimu pred trestným stíhaním

Berlín 15. decembra (TASR) - Podporovatelia vlády zvrhnutého sýrskeho prezidenta Bašára Asada budú po páde sýrskeho režimu v prípade ich úteku do Nemecka čeliť spravodlivosti na nemeckej pôde, uviedla v nedeľu nemecká ministerka Annalena Baerbocková. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Baerbocková pre noviny Bild am Sonntag uviedla, že Berlín bude brať na zodpovednosť "všetkých prisluhovačov režimu za ich strašné zločiny s plnou silou zákona".



"Ak sa prisluhovači Asadovho teroristického režimu pokúsia ujsť do Nemecka, musia vedieť, že sotva ktorýkoľvek iný štát bude ich zločiny stíhať tak tvrdo ako Nemecko," povedala pre rovnaké noviny ministerka vnútra Nancy Faeserová. Ako dodala, nik, kto sa podieľal na zločinoch, nebude v Nemecku ušetrený od trestného stíhania.



"Teraz je obzvlášť dôležité, aby medzinárodné bezpečnostné orgány a spravodajské služby čo najužšie spolupracovali," upozornila Baerbocková.



Nemecko odsúdilo niekoľko Asadových vládnych predstaviteľov na základe princípu univerzálnej jurisdikcie, ktorá umožňuje súdne procesy bez ohľadu na to, kde boli trestné činy spáchané, pripomína AFP.



Nemecké úrady stíhajú aj ľudí, ktorí neboli súčasťou Asadovej vlády, za zločiny spáchané v Sýrii od začiatku občianskej vojny v roku 2011.



Nemecko je domovom pre najväčšiu sýrsku diapóru v Európe a z tejto vojnou zničenej krajiny prijalo takmer milión utečencov, uzatvára AFP.