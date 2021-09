Berlín varuje pred odvetou za zablokovanie kanálov Russia Today

Berlín 29. septembra (TASR) – Nemecká vláda varovala v stredu pred odvetnými opatreniami, ktorými pohrozilo Rusko v reakcii na zablokovanie dvoch kanálov spravodajskej televíznej siete Russia Today (RT) v nemčine: RT DE a Der Fehlende Part (DFR).



Ako informovala agentúra AFP, hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert v stredu uviedol, že kabinet vzal na vedomie toto rozhodnutie platformy na zdieľanie videí YouTube. Zdôraznil pritom, že šlo výlučne o rozhodnutie YouTube a nemecká vláda s ním nemá nič spoločné. Dodal, že každý, kto tvrdí niečo iné, vytvára konšpiračnú teóriu.



Seibert súčasne upozornil, že v súvislosti s touto kauzou „neexistuje žiadny dôvod" na odvetu „voči nemeckým médiám pôsobiacim v Rusku". Vyhlásil, že ak ju niekto požaduje, nesvedčí to o jeho „dobrom vzťahu k slobode tlače".



Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu označilo kroky na serveri YouTube za „akt bezprecedentnej informačnej agresie" a vyjadrilo presvedčenie, že videohostingová platforma ich podnikla „s verejnou a súkromnou podporou nemeckých úradov a miestnych médií".



„Cieľ agresie voči projektom ruského mediálneho holdingu je zrejmý – prehlušiť zdroje informácií, ktoré nezapadajú do rámca vyhovujúceho" nemeckým úradom.



Ruský rezort diplomacie vo svojom vyhlásení uviedol, že požiada príslušné ruské úrady, aby pripravili odvetné opatrenia proti nemeckým médiám a YouTube.



Spoločnosť Google vo svojom vysvetlení kauzy uviedla, že RT DE dostalo upozornenie za publikovanie obsahu, ktoré porušovalo pravidlo o zákaze lživých informácií o infekčnom ochorení COVID-19, s následným pozastavením práva na publikovanie nových videí.



Počas režimu pozastavenia práv sa ho však RT DE pokúsila obísť tým, že svoje videá zverejnila na inom, záložnom YouTube kanáli. Spoločnosť Google ich následne zablokovala obidva.



Nemecké bezpečnostné zložky považujú RT DE za propagandistickú odnož ruského štátu. Sieť RT, predtým známa ako Russia Today, poskytuje svoj program v nemčine len v režime online. Licenciu na vysielanie v Nemecku prostredníctvom pozemného alebo satelitného signálu zatiaľ RT nezískala.



AFP dodala, že Luxembursko minulý mesiac zamietlo žiadosť RT o licenciu na šírenie programu v nemeckom jazyku prostredníctvom satelitu. Luxemburské úrady totiž dospeli k záveru, že Luxembursko nie je tou správnou jurisdikciou, ktorá by mohla rozhodnúť o žiadosti, pretože nemecká služba RT má sídlo v Berlíne a významná časť jej zamestnancov je v Nemecku.