Berlín: Vojenská pomoc Ukrajine je zabezpečená napriek rozpadu vlády

Berlín 8. novembra (TASR) - Politická kríza v Nemecku, vyvolaná tohtotýždňovým rozpadom trojstrannej koalície spolkového kancelára Olafa Scholza, neovplyvní pomoc, ktorú Berlín poskytuje Ukrajine, uviedla v piatok hovorkyňa vlády v Berlíne Christiane Hoffmannová. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Je dôležité povedať, že pomoc Ukrajine, vojenská podpora, finančná podpora, je zabezpečená a poskytujeme značnú pomoc v rámci štátu i v rámci (skupiny) G7," dodala.



Nemecko je po Spojených štátoch druhým najväčším darcom pomoci pre Ukrajinu, ktorá sa od februára 2022 bráni pred ruskou vojenskou inváziou.



Po mesiacoch vnútorných sporov sa v stredu večer definitívne rozpadla nemecká vládnuca trojkoalícia, prezývaná semaforová, ktorá bola zložená zo Scholzových sociálnych demokratov (SPD), podnikateľsky orientovaných liberálov zo Slobodnej demokratickej strany (FDP) a Zelených.



K rozpadu došlo po tom, ako nemecký kancelár Olaf Scholz odvolal z funkcie ministra financií Christiana Lindnera. Ten je zároveň predsedom strany FDP, ktorá sa po jeho odvolaní z koalície stiahla. Vo vláde z nej ostal minister dopravy Volker Wissing, ktorý však vystúpil z FDP, aby tak nepodkopal jej pozíciu.



Scholz v stredu tiež informoval, že 15. januára bude Spolkový snem (Bundestag) hlasovať o vyslovení dôvery jeho vláde. Očakáva sa, že Scholz hlasovanie prehrá. Ak by sa tak stalo, mohol by následne požiadať spolkového prezidenta o rozpustenie Bundestagu, čím by sa uvoľnila cesta predčasným voľbám. Tie by sa mohli uskutočniť najneskôr koncom marca 2025.



Z opozície však už zaznievajú hlasy, že Scholz by mal dať parlament hlasovať o dôvere svojej vláde skôr, ideálne bezodkladne a následne už v januári mohli byť nové voľby.