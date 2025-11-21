< sekcia Zahraničie
Berlín: Východiskovým bodom pre rokovania musí byť frontová línia
Ukrajina by sa podľa mierového plánu musela ústavným dekrétom vzdať ambície vstúpiť do NATO a zostať krajinou bez jadrových zbraní.
Autor TASR
Berlín 21. novembra (TASR) - Východiskovým bodom pre akékoľvek rokovania o ukončení vojny na Ukrajine musí byť súčasná frontová línia. Zdôraznil to v piatok hovorca nemeckej vlády po telefonáte lídrov Nemecka, Francúzska, Británie a Ukrajiny. Tí v spoločnom vyhlásení privítali snahy Spojených štátov o urovnanie konfliktu, podotkli však, že akákoľvek dohoda týkajúca sa európskych štátov, EÚ alebo NATO si vyžaduje súhlas európskych partnerov alebo zhodu medzi spojencami. O stanovisku informovali stanica Sky News a agentúra AFP.
Spolkový kancelár Friedrich Merz, francúzsky prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer telefonovali s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským približne o 12.00 h SEČ.
Lídri rozhovor iniciovali po tom, čo médiá zverejnili podrobnosti 28-bodového mierového plánu podporovaného USA, ktorý okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov.
Podľa plánu by Ruskom okupovaný Krymský polostrov a ukrajinská Donecká a Luhanská oblasť boli uznané za de facto ruské územie. Počíta takisto so zmrazením frontovej línie v Chersonskej a Záporožskej oblasti.
Merz, Macron, Starmer a Zelenskyj podľa prepisu spoločného vyhlásenia zdôraznili, že ukrajinské ozbrojené sily musia „zostať schopné účinne brániť suverenitu Ukrajiny“ a že východiskovým bodom pre akékoľvek rozhovory o území by mala byť línia kontaktu, resp. súčasná frontová línia na Ukrajine. Podotkli, že budú naďalej „presadzovať cieľ dlhodobej ochrany zásadných európskych a ukrajinských záujmov“. Zelenského tiež európski predstavitelia uistili o svojej „neochvejnej a plnej podpore Ukrajiny na ceste k trvalému a spravodlivému mieru“.
Lídri okrem toho uvítali úsilie Spojených štátov ukončiť vojnu, predovšetkým záväzok potvrdzujúci suverenitu Ukrajiny a návrh „silných“ bezpečnostných záruk, a vyjadrili úmysel v tejto veci ďalej „úzko spolupracovať“.
Ukrajina by sa podľa mierového plánu musela ústavným dekrétom vzdať ambície vstúpiť do NATO a zostať krajinou bez jadrových zbraní. Mohla by sa však uchádzať o členstvo v EÚ. Na ochranu Ukrajiny by boli v Poľsku rozmiestnené stíhačky európskych štátov, ale na samotnom ukrajinskom území by nemali byť dislokované žiadne jednotky NATO.
