Berlín vyzval Teherán na rešpektovanie práv protestujúcich
Autor TASR
Berlín 2. januára (TASR) - Nemecká vláda vyzvala iránske úrady, aby rešpektovali slobodu zhromažďovania. Ide o reakciu na správy, že vládne sily tvrdo zasahujú proti najnovším demonštráciám v krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Nemecká vláda veľmi pozorne sleduje súčasné protesty v Iráne,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí v piatok v Berlíne. „Správy o neprimeranom používaní sily proti demonštrantom berieme veľmi vážne,“ zdôraznil. Irán je signatárom Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, pripomenul hovorca. Podotkol, že vzhľadom na to nemecká vláda očakáva dodržiavanie slobody demonštrovať a zhromažďovať sa.
Súčasné protesty v Iráne sú najväčšie za uplynulé tri roky. Pri stretoch s bezpečnostnými zložkami už zahynulo niekoľko ľudí. Americký prezident Donald Trump preto vyhlásil, že Spojené štáty prídu na pomoc protestujúcim, ak ich Irán bude zabíjať.
Hovorca nemeckej diplomacie zdôraznil, že Berlín sa už dlhé roky zasadzuje za dodržiavanie ľudských práv v Iráne. Nemecká vláda takisto úspešne presadila sankcie EÚ voči osobám zodpovedným za potlačenie protestov po smrti 22-ročnej Mahsy Aminiovej v policajnej väzbe v roku 2022. Polícia ju zadržala, pretože údajne nemala správne na hlave hidžáb, čiže šatku zakrývajúcu vlasy.
