Berlín zakázal viaceré protesty proti koronavírusovým obmedzeniam

Berlín 26. augusta (TASR) - Nemecké hlavné mesto Berlín zakázalo v stredu viaceré demonštrácie kritikov obmedzení zavedených z dôvodu šírenia koronavírusu, ktoré boli naplánované na nadchádzajúcu sobotu. Dôvodom sú obavy z nedodržiavania hygienických pravidiel v súvislosti s aktuálnou pandémiou. Informovala o tom agentúra DPA.



Na webovej stránke vlády spolkovej krajiny Berlín sa píše, že uistenie účastníkov protestov, že budú mať na tvári ochranné rúška, miestnych predstaviteľov nepresvedčilo o tom, že by demonštrácie prebehli bezpečne.



Berlínski činitelia mali na mysli veľkú demonštráciu v centre nemeckej metropoly, ktorá sa konala 1. augusta a podľa polície sa na nej zúčastnilo 20.000 ľudí. Organizátori však uvádzali účasť až 1,3 milióna ľudí.



Demonštranti protestovali proti obmedzeniam a hygienickým opatreniam zavedeným v boji s pandémiou COVID-19. Polícia túto demonštráciu ukončila, pretože mnohí ľudia nemali na tvári rúška a nedodržiavali povinný odstup od iných.



"Toto nie je rozhodnutie proti slobode zhromažďovania, je to rozhodnutie na ochranu pred infekciou," povedal berlínsky minister vnútra Andreas Geisel.



"Stále sme uprostred pandémie so stúpajúcimi počtami nakazených. To nie je možné poprieť," dodal.



Organizátori zakázanej demonštrácie - iniciatíva Querdenken 711 so sídlom v Stuttgarte - uviedli, že proti rozhodnutiu Berlína podniknú právne kroky.



Nemecko za posledné týždne eviduje nárast počtu nakazených v dôsledku zrušenia obmedzení o spoločenských zhromaždeniach a obnove letov v rámci Európy. Do stredy sa počet potvrdených prípadov infikovaných podľa údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI) zvýšil o 1576 na celkových 236.429.