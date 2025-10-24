< sekcia Zahraničie
Berlín: Zásahy USA proti kartelom môžu pašovanie presunúť do Európy
Autor TASR
Berlín 24. októbra (TASR) - V dôsledku zásahov Spojených štátov proti drogovým kartelom v Latinskej Amerike sa môžu trasy pašovania narkotík presunúť smerom do Európy. Upozornil na to komisár nemeckej spolkovej vlády pre drogy a závislosť Hendrik Streeck, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Trump v tejto súvislosti poukazuje predovšetkým na Venezuelu a Kolumbiu ako štáty, ktoré v boji proti pašovaniu drog končiacich v USA podľa neho nerobia dostatok, a drogovým kartelom v Karibiku údajne napojeným na vlády týchto krajín vyhlásil ozbrojený konflikt.
„Prísnejšie opatrenia americkej administratívy proti drogovým kartelom v Kolumbii a Venezuele pravdepodobne situáciu v Európe a Nemecku nezlepšia, skôr naopak,“ uviedol Streeck pre nemecký denník Bild, ktorý jeho vyjadrenia zverejnil vo štvrtok neskoro večer.
Zločinecké skupiny spravidla reagujú hľadaním alternatívnych trás, nových tranzitných krajín a často aj novými drogami, podotkol tiež komisár, ktorý sa ako virológ dostal do pozornosti verejnosti počas pandémie ochorenia COVID-19.
„Pre Nemecko by to mohlo znamenať posun v trasách pašovania po mori a po súši, ako aj v digitálnej distribúcii. Už teraz čelíme veľmi dynamickým štruktúram organizovaného zločinu, najmä na internete,“ povedal Streeck.
Situácia na trhu s drogami je podľa neho už teraz napätá. „Čelíme hroziacej drogovej kríze,“ varoval tiež. Medzi široko dostupné patria syntetické látky i kokaín, ktorého cena klesá, čím sa zvyšuje jeho dosah aj riziko. Užívatelia drog sú zároveň čoraz mladší, zatiaľ čo došlo k 14-percentnému nárastu úmrtí súvisiacich s drogami u ľudí do 30 rokov. To je jasný varovný signál, dodal Streeck.
