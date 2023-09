Berlín žiada Poľsko vysvetliť nelegálne vydávanie víz pre migrantov

Berlín 19. septembra (TASR) – Zástupcovia nemeckej vlády požiadali poľských predstaviteľov o upresnenie počtu víz vydaných niektorými poľskými konzulátmi v Afrike a Ázii. Víza tam boli vydané nelegálne výmenou za úplatok, uviedol zdroj blízky vyšetrovaniu pre agentúru AP, informuje TASR.



Niektoré poľské konzuláty v Afrike a Ázii od roku 2021 vydali nelegálne asi štvrť milióna víz. Poľsko je členom Schengenského priestoru umožňujúceho voľný pohyb osôb. Migranti sa tak môžu po príchode do Poľska voľne pohybovať po celom Schengenskom priestore vrátane Nemecka.



Varšava pripúšťa, že došlo k pochybeniam, niekoľko osôb už bolo zatknutých a bol s nimi rozviazaný pracovný pomer. Vláda však zároveň popiera, že by situácia bola taká vážna, ako tvrdia médiá.



Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová v utorok poobede telefonicky hovorila s poľským ministrom vnútra Mariuszom Kaminskim, jej štátny tajomník Bernd Krösser zase pozval poľského veľvyslanca Dariusza Pawłośa do budovy spolkového ministerstva vnútra v Berlíne, uviedol pre AP zdroj blízky vládnym kruhom. Obaja požiadali poľských kolegov o podrobnejšie informácie a tlmočili im požiadavku Berlína objasniť obvinenia z možného falšovania víz. Zaujímali sa aj o protiopatrenia, ktoré už prijala Varšava.



Rastúci prílev migrantov prinútil nemeckú políciu sprísniť kontroly na hraniciach, najmä s Poľskom. Situáciu zhoršilo prevalenie škandálu s vízami mesiac pred parlamentnými voľbami 19. októbra. Vízový škandál zároveň ohrozuje šancu vládnej strany Právo a spravodlivosť opätovne v nich zvíťaziť.