BerlinPay pripravuje zbieranie odpadkov výmenou za výhody pre turistov
Berlínsky magistrát stále hľadá pre projekt vhodných partnerov, aby sa návštevníkom prípadná odmena za vynaložené úsilie oplatila.
Autor TASR
Berlín 16. apríla (TASR) - Berlín pripravuje v lete systém BerlinPay, ktorý bude odmeňovať ekologické správanie návštevníkov za výhody v múzeách, zapojených reštauráciách alebo na kultúrnych akciách. Získa ich každý, kto sa zapojí napríklad do zbierania odpadkov alebo podporí sociálne projekty. TASR o tom píše podľa webu euronews.
Berlínsky magistrát stále hľadá pre projekt vhodných partnerov, aby sa návštevníkom prípadná odmena za vynaložené úsilie oplatila. Ľudia sa zapájajú, viac si vážia svoje okolie a cítia sa spokojne, čo je ešte odmenené pozitívnym zážitkom, ktorý by mohol opäť viesť k väčšej angažovanosti, opisuje model webová stránka turistickej agentúry visitBerlin. Podrobnosti BerlinPay majú predstaviť v polovici mája v rámci tohtoročnej témy mesta - vodná turistika.
Podľa princípu „urob niečo dobré pre mesto a dostaneš zážitky zadarmo alebo lacnejšie“ sa budú získavať „pozitívne body“ za zbieranie odpadkov, používanie ekologickej dopravy, pomoc v komunitných alebo zelených projektoch a za iné ekologicky udržateľné aktivity. Body sa potom budú dať využiť u partnerov napr. v múzeách, v gastronómii, pri ubytovaní alebo na kultúrnych podujatiach.
Koncept s názvom CopenPay začal fungovať v lete 2024 v dánskom hlavnom meste Kodaň. Zahŕňa napríklad výlety loďou alebo požičovne bicyklov, ak sa turisti dokážu preukázať, že cestovali vlakom namiesto lietadla alebo sa iným spôsobom správali ekologicky.
CopenPay podľa prieskumu organizácie Wonderful Copenhagen podnietil 70 percent turistov k prijatiu ekologických návykov. Do pilotného projektu sa v roku 2024 zapojilo 5000 turistov, vlani v lete už 25.000, pričom organizátori hlásili 59-percentný nárast záujmu o požičovne bicyklov. Záujem preberať skúsenosti z Kodane prejavili mestá z celej Európy.
Keď sú ľudia na dovolenke, sú otvorenejší novým nápadom a domov si odnášajú aj nové návyky, tvrdí vedúca komunikácie vo Wonderful Copenhagen Rikke Holm Petersenová.
Euronews pripomína, že v Berlíne to nevyrieši rastúci problém s nelegálnymi skládkami. Náklady na odstraňovanie vyhodeného nábytku alebo práčok dosiahli minulý rok 13,1 milióna eur, rok predtým 10,3 milióna eur, uvádza správa mestskej upratovacej služby. Napríklad Úrad verejného poriadku vo štvrti Neukölln rieši ročne 15.000 sťažností týkajúcich sa odpadu.
Berlínski politici reagovali zvýšením pokút. Od konca minulého roku je za odhodenie ohorka cigarety pokuta 250 eur, pôvodne to bolo 55 eur, a v závažných prípadoch hrozí finančný postih až 3000 eur.
Poplatky za nelegálne vyhodený objemný odpad sa pohybujú od 1500 do 11.000 eur v závislosti od objemu a až do 15.000 eur za nebezpečný odpad. Berlín sa spolieha aj na zvýšené kontroly a väčší počet zamestnancov v úradoch verejného poriadku s cieľom dôslednejšie presadzovať pravidlá.
