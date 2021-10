Berlínska galéria vrátila a znova zakúpila obraz ukradnutý nacistami

Berlín 19. októbra (TASR) - Berlínska Stará národná galéria v pondelok vrátila a následne opätovne zakúpila maľbu francúzskeho impresionistu Camilla Pissarra, ktorú zo zbierky židovského právnika Armanda Dorvilla ukradli počas druhej svetovej vojny nacisti. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



Zmluvu o návrate a následnom zakúpení diela s názvom Une Place a la Roche-Guyon (Námestie v La Roche-Guyone) z roku 1867 podpísali s kultúrnou inštitúciou, ktorá je súčasťou Múzejného ostrova v hlavnom meste Nemecka, zástupcovia rodiny pôvodného majiteľa.



"Som veľmi vďačný dedičom Armanda Dorvilla, že nám umožnili zakúpiť toto dielo pre Starú národnú galériu a za to, že prišli do Berlína špeciálne pri tejto príležitosti," povedal predseda nadácie Pruského kultúrneho dedičstva (SPK), ktorá prevádzkuje berlínske múzeum. Koľko za toto dielo zaplatili, neuviedol, ale povedal, že potomkovia Dorvilla chceli, aby dielo zostalo dostupné pre verejnosť a dohodu dosiahli "dobrou spoluprácou".



Dorville tento obraz nadobudol v Paríži v roku 1928. Po jeho smrti v roku 1941 bola jeho umelecká zbierka distribuovaná do rozličných múzeí a súkromných zbierok. Väčšinu členov jeho rodiny zabili nacisti počas okupácie Francúzska v rokoch 1940-44. Viacerí blízki príbuzní Dorvillovho brata Charlesa zahynuli v koncentračnom tábore Auschwitz. Do zbierky Starej národnej galérie sa tento obraz dostal z londýnskej galérie v roku 1961.



Nacisti počas druhej svetovej vojny ukradli židovským rodinám tisíce umeleckých diel. Ich návrat pôvodným majiteľom je zdĺhavým procesom, ktorý zahŕňa právne spory a rozsiahle pátranie.



Ukradnuté umelecké predmety chceli nacisti buď predať ďalej, darovať vysokopostaveným predstaviteľom režimu alebo mali byť vystavené vo "Führerovom múzeu", ktoré plánoval Adolf Hitler zriadiť vo svojom rodnom meste Linz, avšak nakoniec nebolo nikdy postavené.



Vlani v januári vrátili Dorvillovým dedičom dve maľby od Jeana-Louisa Foraina a jednu od Constantina Guysa, ktoré sa nachádzali v zbierke Corneliusa Gurlitta, syna obchodníka s umením v nacistickej ére.