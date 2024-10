Berlínska polícia bude dohliadať na protesty proti vojny v Gaze

Berlín 5. októbra (TASR) - V Berlíne sa pripravujú na demonštrácie pri príležitosti prvého výročia vojny v Pásme Gazy, ktorá vypukla 7. októbra 2023. V súvislosti s protestami oznámila šéfka rezortu vnútra berlínskej krajinskej vlády Iris Sprangerová v uliciach Berlína policajné zásahy proti antisemitizmu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V Berlíne a v ďalších mestách boli počas víkendu ohlásené početné demonštrácie či iné podujatia, čo si vyžaduje rozsiahlu policajnú operáciu na udržanie pokoja. Polícia očakáva v hlavnom meste "dynamickú situáciu".



"Môj postoj je jasný. Nenávisť, hanobenie a antisemitizmus nepatria do ulíc Berlína," povedala v sobotu Sprangerová.



"Urobíme všetko pre to, aby sme zaistili pokojný a bezpečný priebeh protestov týkajúcich sa 7. októbra," dodala. Šéfka rezortu vnútra zároveň vyzvala účastníkov k tomu, aby svoje názory, osobné obavy a námietky vyjadrovali s rešpektom a nenásilne.



V uliciach Berlína sa podľa plánu v nedeľu súbežne budú konať propalestínske a proizraelské demonštrácie. Naplánovaná je aj smútočná vigília za obete vojny v palestínskej enkláve. Zhromaždenia proti antisemitizmu ohlásili aj v Mníchove a Stuttgarte.



Tisíce ľudí v Berlíne protestovali aj vo štvrtok, a to proti poskytovaniu nemeckej vojenskej pomoci Ukrajine brániacej sa proti invázii ruských síl. Protest v deň 34. výročia zjednotenia Nemecka podľa agentúry AFP zvolali krajne ľavicové skupiny.