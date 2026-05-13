Berlínska polícia podnikla raziu proti organizovanej kriminalite
Podľa berlínskej senátorky pre vnútro Iris Sprangerovej zadržali deväť podozrivých.
Autor TASR
Berlín 13. mája (TASR) - Berlínska polícia vykonala rozsiahlu raziu proti organizovanej kriminalite a šíreniu strelných zbraní. Stovky policajtov prehľadávali od skorého rána dve desiatky bytov a ďalších priestorov v rôznych berlínskych štvrtiach, vrátane Neukölln a Kreuzberg. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa berlínskej senátorky pre vnútro Iris Sprangerovej zadržali deväť podozrivých. Dodala, že vyšetrovacia jednotka Ferrum (Železo) vytvorená špeciálne na boj proti organizovanej kriminalite a ilegálnemu obchodu so zbraňami, sa na túto operáciu pripravovala niekoľko mesiacov.
Senátorka zdôraznila, že polícia bude aj naďalej rozhodne postupovať proti kriminalite zameranej na strelné zbrane. „Kto sa pokúsi so zbraňou v ruke urobiť naše ulice nebezpečnými, pocíti silu zákona,“ podčiarkla.
Nemecký odborový zväz polície (GdP) vyhlásil, že polícia pracuje intenzívne na zastavení čoraz častejšej streľby na uliciach a v boji proti zločineckým štruktúram. Zároveň pripomenul, že musia získať viac možností, aby mohli efektívnejšie odpočúvať mobilné telefóny podozrivých, ukladať dáta a vyhodnocovať ich s pomocou moderného softvéru.
V uplynulom roku zaznamenala berlínska polícia celkove 1119 incidentov so strelnou zbraňou. Z nich niečo viac ako polovicu predstavovali vyhrážky a v 515 prípadoch sa aj strieľalo. V porovnaní s rokom 2024 to predstavuje nárast o 68 percent, pripomenula DPA.
